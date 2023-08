La chasse aux « plagistes » s’amplifie : La grande plage débarrassée ! La Rédaction by La Rédaction 9 août 202

La chasse aux « plagistes » s’amplifie : La grande plage débarrassée ! La Rédaction by La Rédaction 9 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 73 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Après la plage du belvédère, c’est au tour de la grande plage d’être libérée des « parasols ». La wilaya d’Annaba semble avoir engagé une guerre contre les opportunistes qui ont usurpé ses plages. Les autorités locales appuyées par les forces de sécurité, intensifient leurs interventions pour déloger ces « dictateurs » du littoral. En application du principe des « plages libres », et pour non respect des clauses des contrats qui les liait à la tutelle, des plagistes se sont vus retirer leurs permis d’exploitations au niveau de la plage de Séraïdi. C’est ce qu’a annoncé hier après midi, la direction du tourisme et de l’artisanat sur sa page officielle. Cette tournée d’inspection, secondée par la gendarmerie nationale a permis de constater toutes sortes d’infractions liées à l’exploitation de la plage. Suite à cela, les équipements de plage (tables, parasols et chaises) ont été retirés. En effet, si les plagistes ont été autorisés à louer du matériel aux estivants, certains ont pris cependant, totalement possession de la plage, gênant les baigneurs qui désirent planter leurs parasols dans un endroit où ils peuvent admirer la mer et surtout avoir une vue dégagée pour surveiller leurs enfants lors de la baignade. Une bouffée d’oxygène pour les estivants qui ont terriblement pâtis des pratiques de ces pseudos plagistes. La gratuité de l’accès aux plages, garantie par la loi, était remise en cause sur cette plage, et ce en dépit des instructions du ministère de l’Intérieur, rappelées, à maintes reprises, par le wali, notamment au début de la saison estivale. Par : Aly D