Prolifération des bidonvilles à Annaba : La situation prend des proportions alarmantes La Rédaction by La Réda

Prolifération des bidonvilles à Annaba : La situation prend des proportions alarmantes

Devant le laxisme des autorités locales, nous assistons depuis quelque temps à la prolifération de baraques à travers maints sites de plusieurs communes de la wilaya, notamment son chef-lieu, El Bouni et Sidi Amar où les anciens résidents de bidonvilles éradiqués ont bénéficié de logements sociaux. Alors que pour certains sites, des baraques non démolies auraient été remises en vente qui feraient dire à certains «que les anciens occupants d'habitats précaires jouent et profitent du système qui, malheureusement, pénalise le citoyen qui respecte les lois de la République et avantage celui qui les piétine». Les exemples les plus édifiants de ce genre d'opportunisme sont ceux de Bouhdid et Sidi Harb, mais aussi du site de la plage Refes Zehouane (ex-Toche) et la liste est longue. Un bidonville qui avait été complètement éradiqué il y'a quelques années et ses occupants ont tous bénéficié de logements sociaux. Le site connaît le retour de ses anciens occupants et un bidonville est en train de se former en plein milieu de la zone d'extension touristique. La même situation risque de se reproduire pour l'ancien bidonville de la cité de Beni M'Haffeur. Ce sont des baraques de tôle, parpaing et zinc qui sont érigées au grand jour et cédées à prix d'or à des familles venues parfois de wilayas lointaines. Pour ce qui est de la commune de Annaba, les chefs de secteurs communaux ferment les yeux, selon certains témoignages. Ce phénomène de constructions illicites a été, à maintes reprises, dénoncé par le chef de l'Exécutif de la wilaya qui a estimé le nombre de bidonvilles à travers son territoire à plus de 22.000 qui serait passé aujourd'hui à 25.000. Une véritable mafia du foncier s'est organisée autour de ce business très rentable avec la complicité de certains responsables. Des bidonvilles qui sont le terreau de la délinquance, la prostitution, les trafics en tous genres. Des individus narguent totalement les lois de la République, squattent espaces verts et trottoirs. Ces constructions illicites sont essentiellement localisées dans les grandes communes de la wilaya, à savoir son chef-lieu, El Bouni, Berrahal et Sidi Amar. De larges superficies du domaine public sont livrées au pillage sans aucune réaction des pouvoirs publics. L'avancée du béton est sans appel. Des bâtisses illégales sont réalisées sans scrupules, sans n'être nullement inquiétés. Certains élus parlent de situation incontrôlable face à une situation qui a pris des proportions alarmantes. Par : A.Ighil