Imposer à tout prix la gratuité de l’accès des plages : La gendarmerie nationale sur le terrain à Annaba La Ré

Imposer à tout prix la gratuité de l'accès des plages : La gendarmerie nationale sur le terrain à Annaba La Rédaction by La Rédaction 12 août 2023in Annaba Les services de la Gendarmerie nationale déploient de grands efforts pour sécuriser les plages et maintenir la sécurité des vacanciers, familles et touristes. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d'exploitation touristique des plages sans droit de concession à travers la région de compétence de la Gendarmerie nationale, les éléments du groupement territorial d'Annaba ont mené, jeudi dernier, une opération sur la plage de Djenane El Bey, dans la commune de Seraidi, qui s'est soldée par la saisie d'une centaine de chaises, d'une quarantaine de parasols, tentes et tables en plastique. Une plage qui a connu plusieurs dépassements de la part de pseudo-plagistes occupant illégalement des sites touristiques. Une véritable mafia des plages s'est constituée et dont les nombreux estivants ont été les principales victimes, ignorant le respect du cahier des charges. L'opération consistait également à lutter contre de tels phénomènes qui troublent la quiétude des familles et des touristes. Les services des APC concernés ont adressé de nombreuses mises en demeure et d'annulations de concession suite à un rapport qui fait état de graves dépassements en matière d'occupation des lieux, mais aussi sur les prix exorbitants appliqués pour la location forcée des chaises, parasols et tables, notamment à Belvédère et la Caroube. Noyades et horaires de surveillance de la PC Sur un autre plan, le bilan des noyades dans la wilaya d'Annaba a été particulièrement dramatique durant cette saison estivale. À cet effet, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a émis une directive à l'intention des walis des 14 wilayas côtières, portant réaménagement des horaires de surveillance des plages par les agents de la Protection civile, en les avançant d'une heure le matin et en les décalant d'une heure le soir. La surveillance des plages s'effectue désormais de 8h à 20h. Afin de garantir la sécurité des estivants et assurer leur protection contre les risques de noyade, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a émis une directive à l'ensemble des 14 wilayas côtières portant renforcement des mesures relatives à la surveillance des plages. L'adhésion des citoyens demeure, ajoute le communiqué, «le meilleur moyen de mettre fin à la série de victimes des noyades par l'adoption d'une attitude responsable et vigilante, en évitant la baignade dans les plages non surveillées et les plans d'eau, tout en veillant au respect des consignes de sécurité. Par :A.Ighil