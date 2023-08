En attendant un décollage touristique Annaba a tout pour séduire... Un travail draconien effectué chaque année par les services concernés qui font à chaque fois avec les moyens de bord. Les préparatifs de la saison estivale se résument comme chaque année dans un nombre de rencontres et de réunions pour traiter, entre autres, de la gratuité d'accès aux plages, l'éclairage public et la sécurité. Pour ne citer que ces points qui dans le fond et dans la forme ont toujours fait défaut. Seuls les grands axes font l'objet d'une attention particulière. Reléguant aux calendes grecques, le piteux état du réseau routier, les marchands ambulants, cette plaie puante qui gangrène la ville. En plus de la délinquance juvénile qui règne en maître des lieux, procurant une insécurité effroyable. La situation s'est empirée cette année, notamment au niveau des plages où, plusieurs vacanciers ont été délestés de leurs effets personnels... Les ordures ménagères, elles, ont offert à Annaba son label de la ville la plus sale d'Algérie. Les tas de déchets s'amoncellent ici et là, procurant un défaut d'hygiène jamais enregistré jusqu'ici. La liste des désagréments est tellement longue qu'elle ne peut être énumérée. Et on ose prétendre à un tourisme qui n'a de place que dans les 6 800 lits des établissements hôteliers qui n'attendent que les touristes. De quel tourisme pourrait-on parler, si l'on se limite à des réunions stériles et des recommandations qui restent sans suite? Bien au-delà, à quel tourisme pourrait-on prétendre, si l'on se limite à la réalisation d'établissements qui peinent à faire le plein de la haute saison? Le tourisme est un tout qui a besoin de l'implication de tous. Car, à Annaba on a le chic d'examiner l'état des lieux déjà examinés l'année d'avant! Mêmes lieux, même examen, et celui de cette année va ressembler à celui de l'année prochaine...