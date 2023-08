Opération conjointe entre la police et la gendarmerie à Oran Des contrôles et des saisies à Aïn-el-Turk Placeh

Opération conjointe entre la police et la gendarmerie à Oran Des contrôles et des saisies à Aïn-el-Turk Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 13-08-2023, 11:00 L’été à Oran connaît une affluence record sur les plages, et avec cet important flux d’estivants, les dépassements et les supercheries sont tout autant nombreux. Afin d’imposer la loi et garantir un été serein, les services de police en collaboration avec les éléments de la gendarmerie ont mené une opération conjointe au niveau de la station balnéaire de Aïn-el-Turk, la plus fréquentée en période estivale. Durant ces différentes opérations de contrôle, 197 véhicules et 90 motos ont été contrôlés et à l’issue desquelles 34 motos ont été placées à la fourrière. Au total, ce sont 18 contraventions qui ont été établies pour non-respect du code de la route. Cette opération conjointe a également concerné des lieux de restauration où 15 PV ont été dressés pour non-possession d’autorisation. 45 contraventions ont, quant à elle, été établies pour non-respect de l’hygiène. Au niveau du complexe des Andalouses, 40 jet-skis ont été contrôlés. Toujours au niveau des plages, plusieurs contrevenants n’ont pas hésité à braver l’interdiction de louer des parasols et autres matériels de plage. C’était sans compter sur la présence des contrôleurs qui ont saisi 646 chaises, 230 parasols et 227 tables. Lors de cette mission, 13 personnes ont été arrêtées pour possession de drogue. Durant la seconde quinzaine du mois d’août, les contrôles vont s’accentuer à tous les niveaux et à toutes les activités en lien avec les attractions de l’été. Amel Bentolba Placeholder AMEL BENTOLBA PUBLIÉ 13-08-2023, 11:00