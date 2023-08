La cité Kouba envahie par les chiens errants : Les habitants très inquiets La Rédaction by La Rédaction 13 aoû

La cité Kouba envahie par les chiens errants : Les habitants très inquiets La Rédaction by La Rédaction 13 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 17 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les chiens errants, ces derniers temps, posent un sérieux problème aux habitants de la cité, notamment ceux qui sortent tôt le matin, soit pour aller travailler ou pour aller à la mosquée pour accomplir la prière du » Fajr » parmi lesquels des personnes âgées. Depuis quelques jours, des chiens errants circulent en meute et en toute liberté au cœur même de la cité. Il faut reconnaitre que la prolifération de ces chiens, tient beaucoup des poubelles débordantes, malgré plusieurs ramassages quotidiens, qui attirent les chiens en quête de nourriture. Ecumant la cité à la recherche de nourriture et d’un refuge, après avoir été abandonnés par leurs maîtres, et à défaut d’être capturés et transférés dans un lieu adéquat où ils seraient pris en charge par les services de la commune, ces canidés se déplacent, en bandes, d’un quartier à un autre, constituant aussi bien une cible qu’un vecteur potentiel de maladies en l’absence de vaccination et de contrôle par les autorités compétentes. Cette situation fait peur aux parents notamment, qui s’inquiètent pour leurs enfants. En vacances, les petits jouent dehors parfois jusqu’à des heures tardives, la cité étant très passante en été. Il est évident que ces bêtes représentent un réel danger. En effet, la situation d’errance de l’animal va moins le familiariser avec l’humain. Ces chiens n’ont pas l’habitude d’être manipulés et approchés par l’humain, ce qui peut entraîner des réactions agressives par peur de l’homme. Ces animaux condamnés à vivre dans la rue après avoir été abandonnés par leur propriétaire se reproduisent, et leur population augmente de manière considérable. Les responsables locaux doivent impérativement assumer leurs responsabilités pour mettre en place des moyens de prévention plus efficaces. Par : R.C