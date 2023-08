La story de Bob Marley Documentaire Programme suivant Player Video Musique France 2021 Prochaine diffusion T

La story de Bob Marley Documentaire Programme suivant Player Video Musique France 2021 Prochaine diffusion TV Aujourd'hui à 21:09 sur CSTAR Résumé du programme Le 11 mai 1981, Bob Marley mourrait. Compositeur de génie, parolier talentueux, travailleur acharné, showman charismatique, Bob Marley était aussi un prophète qui a encouragé les opprimés à défendre leurs droits. Ce documentaire explique pourquoi, quarante ans après la disparition prématurée de l’artiste, son message de liberté et de fierté est plus que jamais d'actualité et pourquoi il continue d’inspirer des musiciens, en particulier en Afrique et en France. Parmi eux, Balik, le chanteur de Danakil, Pierpoljak ou encore Tiken Jah Fakoly. Realisateur: Olivier Richard