Neymar en Arabie saoudite, c’est fait ! Article de Anthony Mota • 6h Jeux à la une 16 août Australie contre

Neymar en Arabie saoudite, c’est fait ! Article de Anthony Mota • 6h Neymar va bel et bien rejoindre l'Arabie saoudite en s'engageant avec le club d'Al-Hilal, qui a déjà engagé plusieurs noms. Neymar (PSG) © Fournis par Football 365 Ça ne fait désormais plus aucun doute, Neymar va quitter le Paris Saint-Germain cet été et rejoindre l'Arabie saoudite. Depuis plusieurs jours, l'international brésilien est annoncé du côté d'Al-Hilal, qui devrait donc être son nouveau point de chute et son départ d'Europe. Neymar file en Arabie saoudite Vidéo associée: Neymar fait ses adieux au PSG : le salaire XXL qui l'attend en Arabie saoudite ! (Dailymotion) Alors que l'ancien Barcelonais passait sa visite médicale ce lundi à Paris, Fabrizio Romano a indiqué que les documents du transferts ont été approuvés par tous les parties, et que son arrivée est imminente. Le joueur de 31 ans va se rendre en Arabie saoudite dans la semaine, il y signera un contrat de deux ans et percevra un salaire d'environ 80 millions d'euros par an et portera le numéro 10. De son côté, le PSG touchera une indemnité légèrement inférieure à 100 millions d'euros, bien loin des 222 millions dépensés en 2017 pour l'arracher au club catalan. Au total, Neymar aura disputé 173 matches en six ans avec Paris, il y a inscrit 118 buts, délivré 70 passes décisives et remporté 13 trophées dont quatre titres de champion de France.