Les Dangers De La Toxicomanie Expliqués À Annaba : Les Jeunes Confrontés À La Réalité EDITEUR - 15 AOÛT 2023

L'Association de lutte contre la drogue dans le milieu des jeunes a organisé hier, lundi 14 août, une rencontre de sensibilisation sur les dangers de la toxicomanie. L'évènement, abrité par la Maison de la culture d'Annaba, a été l'occasion pour l'assistance d'avoir une idée sur les risques encourus par les personnes en situation de dépendance aux stupéfiants. Sous le slogan : « Réalités et défis des dispositifs préventifs et thérapeutiques », cette activité a été accompagnée de stands d'information sur les enjeux de la toxicomanie dans les milieux juvéniles. « C'est une initiative intéressante qui consiste à aller vers les jeunes ainsi que les écoliers, particulièrement pour les sensibiliser sur les dangers et les méfaits résultant de la consommation de la drogue », explique un citoyen présent dans la salle. Il faut rappeler que pour l'association, la lutte contre l'addiction à la drogue et la toxicomanie demeure une priorité. Elle mène, depuis des années, des actions contre ce fléau qui ronge la société, notamment la jeunesse, via les journées de sensibilisation dans les différentes maisons de jeunes de la wilaya, assistée par des éléments de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté de wilaya ainsi que des experts. D'autre part, l'association a organisé, il y a des mois, une caravane qui a sillonné plusieurs localités et qui a été animée par des psychologues ainsi que des spécialistes et d'anciens jeunes toxicomanes aux maisons de jeunes de différentes localités. Des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour mener à bien ces journées permettant d'augmenter son audience. Il s'agit d'expliquer aux jeunes les effets et les dangers de la drogue sur les plans sanitaire, familial et social, de se rapprocher d'eux, de les accompagner, et de les prendre en charge en vue de trouver des solutions à leur cas. Z. A.