Aller à la plage... par El-Houari Dilmi Saleté, insécurité, harcèlement, incivisme et cherté des services, nos bords de mer sont devenus des lieux infréquentables. Les plagistes et autres parkingueurs continuent d'imposer leur diktat, défiant l'autorité de l'Etat en toute impunité. Dimanche encore, un père de famille, en voulant passer une journée au bord du littoral mostaganémois, s'est retrouvé sur un lit d'hôpital après avoir refusé de payer 300 DA pour stationner son véhicule. Un autre, pour avoir refusé de louer un parasol, a été menacé à l'arme blanche, sous le regard effaré des estivants. Nos plages sont devenues des lieux dangereux, des coupe-gorges où l'insécurité est omniprésente. Kheireddine, un plagiste à Oureah, se confie à propos de la forêt de détritus et autres déchets en tous genres abandonnés sur la plage : «Vous savez, Monsieur le journaliste, hier, un homme d'un certain âge, en compagnie de sa famille, m'avait inspiré un grand respect au point que je lui ai fait un bon prix pour le parasol et les chaises. En quittant sa place, je lui ai demandé avec beaucoup de respect d'emporter avec lui le sachet d'ordures qu'il avait abandonné sur place. Vous savez ce qu'il m'a répondu : le sachet est trop lourd et j'ai un problème de nerf sciatique» ! Sur une plage de la côte de l'ex-Rusicada, une rivière d'eaux usées déverse son poison carrément dans la plage, bondée de baigneurs. Des voitures qui roulent carrément sur le sable pour lécher les vagues, la musique qui fuse de partout, les ballons que l'on se prend sur la figure, les «zyeuteurs» qui provoquent les familles, nos bords de mer se trouvent dans une situation catastrophique. «Dans certaines plages, on nous interdit de mettre des shorts, les femmes sont chassées des plages pour port de maillot», écrit une internaute algérienne. L'indifférence des gens fait que même la saleté et la pollution à ciel ouvert qui envahissent nos plages, n'interpellent plus personne quant à l'urgence d'une intervention urgente pour mettre un terme à cette situation qui menace la santé publique et l'écosystème marin. Alors, les Algériens ont-ils raison de fuir leur pays pour aller passer leurs vacances ailleurs ? Selon les médias tunisiens, durant les 6 premiers mois de l'année en cours, 1,131 million de touristes algériens ont visité la Tunisie. A méditer, encore et toujours...