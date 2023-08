La faute au bus, bien sûr ! Alors, pendons le bus haut et court ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 14-08-2023, 11:00 Niger. L’Union Africaine soutient l’option militaire de la CEDEAO. Et… … Netanyahu soutient l’Union Africaine, la CEDEAO, les gazelles à six cornes, les étoiles de mer bleues, le samedi cacheer dans la corne de l’Afrique et la musique de Black Sabbath ! Des enfants qui bombardent de projectiles un bus à impériale au centre de la capitale, Alger, comment interpréter la chose ? Faut-il y voir la main du DRS ? Une sorte de complot contre l’État civil. Ou contre l’état-civil, les guichets des mairies étant considérés comme trop indolents en cet été caniculaire et l’«écoute» des citoyens et la proximité avec eux pas efficace pour un sou de solde ? Derrière le geste de ces ados, faut-il tenter de décoder une lutte des clans féroce qui se jouerait en ce moment entre l’aile Ouest d’El Mouradia et le sous-sol Est du MDN ? Si des ados prennent pour cible un bus à touristes en plein Alger, ne faudrait-il pas alors opter pour des solutions de substitution, disons… plus radicales. Comme de laisser tomber l’option terrestre et de faire visiter El Mahroussa en… Canadair, à bonne distance des pierres, des boites de conserve de thon empoisonné et des contrats de Belaïli résiliés et roulés en boules ou réduits en… poudre ? On le voit, il est délicat, voire difficile de situer les responsabilités dans cet acte grave qui a vu des enfants tirer sur un bus à impériale circulant dans le cœur, le noyau de la première ville de Dézédie. C’est difficile, mais en même temps, dans ce flou, dans le magma des questions que nous pouvons légitimement nous poser sur ce phénomène de «bombardements», nous sommes sûrs d’une chose: les parents de ces ados n’y sont pour rien. N’est-ce pas que les papas et les mamans, que les frères et les sœurs, que les oncles et les tantes et que les passants et les passantes adultes présents sur les lieux du méfait n’y sont pour rien. Strictement rien. Yek ? Tout sauf ça ! Comment reprocher à des parents de ne pas éduquer leurs enfants, de les laisser transformer les rues et places du pays en rings, en stands de tirs alors que ces «pôv’» parents sont confrontés à de véritables drames quotidiens, comme la disparition soudaine de la Chaîne télé Essalam, ou comme la corvée de sortir leurs poubelles à toutes heures de la journée et de la… journée, la nuit étant exclue, puisque la nuit, par définition, est consacrée à surveiller la réapparition des gémissements sur les écrans d’Essalam TV, ou à défaut se rabattre sur le championnat de foot saoudien pour y admirer les tirs et dribbles de Mahrez et Benzema ? Ben oui ! Quand ça tire de partout, on doit toujours, par principe populaire et démocratique exempter de tous torts les parents. Par définition Hirakiste et One-Two-Threeste, les parents sont toujours innocents. Alors, qui est coupable dans cette affaire ? J’ai beau chercher, je n’en vois qu’un et qu’il faut châtier à hauteur du méfait ignoble qu’il a commis. Le bandit, le malotrus, le dangereux criminel, c’est le bus à impériale. Faut l’immobiliser. L’arrêter. Le mettre hors circulation. L’enfermer ! Oui, l’enfermer ! Bon ! D’accord ! Mais où l’enfermer ? Dans le site désaffecté du projet de marché de gros de Kherrouba, à Boumerdès. Et le laisser là-bas, en détention. Au moins 27 ans ! Ça lui apprendra à cet autocar de malheur à jouer au… bonheur des touristes dans notre si belle ville bordée de catapultes adolescentes et de parents toujours gentils, gentils «Ilal’ Abad» ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 14-08-2023, 11:00