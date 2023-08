Ils sont très impliqués dans les accidents de la route Les chauffards «drogués» dans le collimateur À la haus

Ils sont très impliqués dans les accidents de la route Les chauffards «drogués» dans le collimateur À la hausse inquiétante des infractions et des victimes, des mesures de dissuasion! De nombreux chauffeurs impliqués dans des accidents étaient sous l’effet de l’alcoolDe nombreux chauffeurs impliqués dans des accidents étaient sous l’effet de l’alcool La Gendarmerie nationale a renforcé son plan de lutte contre les accidents de la route, à travers l'intensification des opérations de contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants des chauffeurs en général et des chauffeurs de transport de voyageurs et des poids lourd en particulier. Les services de sécurité, en l'occurrence les gendarmes, sont très engagées dans la lutte contre les accidents de la route. Toute information recueillie par les enquêteurs de la Gendarmerie nationale après les drames, est soigneusement gardée, avant d'être comptabilisée, puis traitée pour qu'elle puisse être transformé en des recommandations exploitables et actions de lutte à mener afin de stopper la tragédie. C'est du moins de ce qu'a appris L'Expression, du commandant Bouchehit, ayant fait état de nombreuses chauffeurs de poids lourds impliqués dans des accidents de la route, qui conduisaient sous l'effet de l'alcool ou de drogues de différentes substances. Le lien étroit entre la hausse des accidents de la route et de la consommation des produits alcoolisés et des psychotropes et des drogues a été en effet établi par ce corps constitué. Il ressort des déclarations de ce responsable, que la toxicomanie et l'alcoolisme expliqueraient le comportements dangereux de certains chauffeurs sur nos route. Le même responsable a affirmé que le bilan établi par les gendarmes, au cours de l'année dernière, a démontré que «19% des chauffeurs impliqués dans des accidents de la route conduisaient sous l'effet de drogue et d'alcool». Après chaque drame, la procédure exige de soumettre les chauffeurs obligatoirement aux tests de contrôle d'alcoolémie et de stupéfiant. L'exploitation des résultats des statistiques recueillies par les gendarmes a servi également à définir les périodes de hausse de consommation des stups. «En plus de la période des fêtes de fin d'année, les accidents de la route connaissent une hausse considérable au cours de la saison estivale et plus particulièrement durant les week-ends et les mariages», a précisé notre source. Les poids lourds, les bus et les taxis collectifs sont, selon le commandant Bouchehit, «impliqués dans plus de 50% des accidents de la circulation enregistrés sur nos routes». Cela avant de souligner que «pas moins de 623 personnes ont trouvé la mort et 2 736 autres ont été blessées dans des accidents depuis le début de la saison estivale». «C'est pour cette raison d'ailleurs» a-t-il poursuivi que «nous avons renforcé notre plan de lutte à travers l'intensification des opérations de contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants des chauffeurs en général et des chauffeurs de transport de voyageurs et des poids lourds en particulier». Le langage des chiffres a également permis de définir des zones de surconsommation de drogues et d'alcool. «Il existe de nombreuse villes, en l'occurrence touristiques et côtières qui sont, en effet, sous la loupe de nos services, car, connus par le trafic de drogue et de la commercialisation de l'alcool», a davantage précisé le commandant. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 15-08-2023 Share