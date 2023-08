Jean-Patrick Capdevielle - Quand t'es dans le désert (paroles) Chansons à texte 1,67 k abonnés S'abonner

Jean-Patrick Capdevielle - Quand t'es dans le désert (paroles) "Quand t'es dans le désert" est une chanson du premier album de Jean-Patrick Capdevielle Paroles : Moi je traîne dans le désert Depuis plus de 28 jours Et déjà quelques mirages Me disent de faire demi-tour La fée des neiges me suit Tapant sur son tambour Les fantômes du syndicat Des marchands de certitudes Se sont glissés jusqu'à ma dune Reprochant mon attitude C'est pas très populaire Le goût d'la solitude Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps Tu t'demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truquées Du jeu qu'on veut t'faire jouer Les yeux bandés Tous les rapaces du pouvoir Menés par un gros clown sinistre Plongent vers moi sur la musique D'un piètre accordéoniste J'crois pas qu'ils viennent me parler Des joies d'la vie d'artiste D'l'aut' côté, voilà Caïn Toujours aussi lunatique Son œil est rempli de sable Et sa bouche pleine de verdicts Il trône dans un cim'tière De vieilles pelles mécaniques Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps la la la Tu t'demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truquées Du jeu qu'on veut t'faire jouer Les yeux bandés Les gens disent que les poètes Finissent tous trafiquants d'armes On est 50 millions d'poètes C'est ça qui doit faire not' charme Sur une lune de Saturne Mon perroquet sonne l'alarme C'est drôle mais tout l'monde s'en fout Vendredi tombant d'null' part Y'a Robinson l'solitaire Qui m'a dit : "J'trouve plus mon île Vous n'auriez pas vu la mer ?" Va falloir que j'lui parle du thermonucléaire Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps Tu t'demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truquées Du jeu qu'on veut t'faire jouer Les yeux bandés Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps la la la Tu t'demandes à qui ça sert... Les yeux bandés Hier un homme est v'nu vers moi D'une démarche un peu traînante Il m'a dit : "T'as t'nu combien d'jours ?" J'ai répondu : "Bientôt 30" J'me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40 Quand j'ai d'mandé son message Il m'a dit d'un air tranquille : "Les politiciens finiront tous Un jour au fond d'un asile" J'ai compris que j'pourrais Bientôt regagner la ville Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps Tu t'demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truquées Du jeu qu'on veut t'faire jouer Les yeux bandés Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps la la la Tu t'demandes à qui ça sert Heiiin, les yeux bandés Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps han han wah La la la la la la la Heiiin, les yeux bandés