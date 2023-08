Depuis Le Début De L’année : 1,5 Million D’Algériens Ont Visité La Tunisie EDITEUR - 15 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Au moment où ministre du Tourisme et de l’Artisanat annonçait enfin la levée de gel sur 71 projets d’investissement touristique à travers 58 wilayas, son homologue tunisien affichait les statistiques concernant le nombre d’Algériens qui ont visité la Tunisie durant cette année. Alors que Mokhtar Didouche inspectait les travaux d’aménagement de la zone d’expansion touristique de la Messida dans la wilaya d’El Tarf, une plage incrustée dans un décor naturel féérique, mais qui accuse un retard immense en infrastructures, son homologue tunisien, Mohamed Moez Belhassine déclarait au site Tunisie numérique que « le nombre des Algériens qui ont visité la Tunisie depuis le début de l’année au 10 août 2023 a atteint 1,5 million de touristes ». Tout en démentant les informations selon lesquelles le nombre de touristes algériens en Tunisie a baissé, celui-ci a tenu à préciser qu’ « environ 136 000 algériens ont visité la Tunisie durant la période allant du 1er au 10 août 2023, soit une augmentation d’environ 74% par rapport à la même période de l’année 2019, année de référence du tourisme tunisien ». Lors d’un entretien début juillet avec l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, le ministre tunisien avait déjà affirmé que le flux des touristes algériens a contribué à booster l’industrie touristique tunisienne. Selon lui, « le nombre d’Algériens ayant séjourné chez le voisin de l’Est, a augmenté de 8,2 points par rapport à la même période en 2019, une année de référence pré-COVID ». Il est à rappeler qu’en 2019, près de 2,5 millions d’Algériens ont choisi de passer leurs vacances en Tunisie. Il est à noter par ailleurs que le secteur touristique en Tunisie ne représente pas moins de 10% du produit intérieur brut (PIB). Avant 2011, 40% de la main d’œuvre tunisienne, directe et indirecte, vivait de ce secteur qui assurait à ce pays des rentrées en devises conséquentes. Après le déclin et le désenchantement pour des raisons multiples, les pouvoirs publics en Tunisie se sont tournés vers l’Algérie. Des campagnes publicitaires tous azimuts sont lancées afin de capter l’attention des Algériens. Au début ça a réussi. Après une période d’asphyxie, le secteur hôtelier a commencé à respirer grâce à l’apport des touristes algériens. Ce n’est que plus tard, que la démarche pragmatique et opportuniste des Tunisiens a montré ses limites. Après l’attentat de Sousse qui a fait 38 morts, les voyagistes européens se détournés de la Tunisie. L’attaque revendiquée par Daech avait plongé la Tunisie dans un marasme extrême. Il a fallu que les Algériens agissent par solidarité pour que la Tunisie puisse résister. « Par rapport à la période de la COVID-19, le tourisme en Tunisie a repris des couleurs et on s’apprête, visiblement, à réaliser d’excellents chiffres en 2023. Nos Ami(e)s Algérien(ne)s ont une fois encore été à la rescousse cette année. De fait, jusqu’à présent, 28 000 touristes du pays sont allés en Tunisie en juillet 2023 par le biais du passage frontalier de Bouchebka, relevant du gouvernorat de Kasserine ». Des déclarations faites par un responsable tunisien sur Mosaïque FM. Mohamed M