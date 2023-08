Demande d'intervention pour... Mustapha-Pacha ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 15-08-2023, 11:00 Tous les jo

Demande d'intervention pour... Mustapha-Pacha ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 15-08-2023, 11:00 Tous les jours que Dieu fait, des vidéos, des photos et des écrits envahissent les réseaux sociaux pour lancer des appels en vue d'aider des malades graves qui, sans évacuation à l'étranger, iraient vers leur perte. Aujourd'hui, je suis destinataire de l'un de ces appels qui m'a fendu le cœur. Sa famille ne demande pas l'étranger, juste Mustapha-Pacha qui nous est parfois inaccessible comme je l'ai vécu toute une journée, en 2018, avec ma femme victime d'un AVC. Juste Mustapha-Pacha ! Je ne sais pas si le cri de ce «petit ange», comme le désigne mon correspondant, parviendra aux bonnes oreilles mais, pareil au désespéré sur une île déserte et lointaine, je jette cette bouteille à la mer avec un grand espoir. Je sais que le cœur des hommes, ici dans ce pays, plus que les autres, a la faiblesse de vibrer aux geignements des plus démunis. Pour ne pas faire compliqué et, ne cédant pas, pour une fois, aux exigences techniques d'un billet journalistique, je publie ce message d'un bienfaiteur qui n'a pas résisté au désir de répercuter cet appel. Le voici, comme à l'époque du «Courrier des lecteurs» : «Je voudrais vous faire partager l'histoire émouvante d'un petit enfant de 30 mois qui habite dans un petit village, dans la wilaya de Béjaïa. Il s'appelle Mohamed, il souffre de deux pathologies congénitales : l'hydrocéphalie et le spina bifida (malformation de la colonne vertébrale), il s'est fait opérer trois fois dans des cliniques privées à Béjaïa, grâce à la générosité de beaucoup de donateurs (ses parents n'ayant pas de moyens financiers suffisants pour payer les soins de leur enfant, le père est smicard , la mère est femme au foyer). «Toutes ces opérations se sont révélées non concluantes. En désespoir de cause, ils ont décidé de se rendre dans un hôpital public à Alger ‘’Mustapha Pacha’’. On-leur a dit que l'hôpital public prendrait en charge leur enfant et qu'on ne laisserait pas mourir un ange de 30 mois. Finalement, leur désillusion était à la hauteur des attentes qu'ils ont placées sur ce dernier recours. On leur a dit que le seul moyen possible pour sauver Mohamed serait de le transférer à l'étranger. Et comment faire ? C'est à vous de vous débrouiller, leur a-t-on en gros répondu. Aujourd'hui, Mohamed est rentré bredouille avec ses parents dans son village natal. Ces derniers assistent impuissants à la dégradation progressive de l'état de santé de leur enfant. Dans une Algérie riche en ressources naturelles et humaines, a-t-on le droit de laisser mourir un ange de 30 mois faute de soins adéquats ? «Mon embarras de prendre contact avec vous pour vous faire part du martyre dont souffre le petit Mohamed s'est vite dissipé quand j'ai écouté le témoignage poignant de ses parents et senti leur détresse insondable. «Je sais que vous n'avez pas le bras long et que vous abhorrez les passe-droits. J'ai toujours en mémoire le billet poignant que vous avez consacré à la mésaventure subie à l'hôpital Mustapha Pacha par votre épouse, alors qu'elle restait sans soins, dans une ambulance privée au milieu de l'hôpital, en pleine crise d'AVC. Mais si vous pouviez, devant cette impasse à laquelle est confrontée la famille de Mohamed, consacrer un billet à cette affaire. La famille qui demande juste une prise en charge médicale à l'hôpital Mustapha, vous serait reconnaissante. Faute de quoi, le petit Mohamed dépérirait à petit feu. «Le petit Djemaoune Mohamed habite à Bouakraz, commune de Souk-el-Tenine, wilaya de Béjaïa. Si vous avez besoin d'autres informations ou documents le concernant, je ne manquerais pas de vous les fournir. M. Farah, un billet sauverait peut-être la vie d'un bambin qui ne demande qu’à vivre sa vie d'enfant ( jouer, rire, faire des bêtises, rêver ...). C'est la première fois que je fais une telle demande à quelqu’un. Et quand j'ai eu vent de cette histoire, la première personne qui pourrait les aider à laquelle j'ai pensé, c'était vous, car vous avez le souci de l'autre. Je voulais, au départ, vous parler de mes tomates et du mildiou qui menace ma récolte et vous demander des conseils. Mais, dans la vie, il y a des priorités.» ✓ Un lecteur auquel je tire chapeau ! M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 15-08-2023, 11:00