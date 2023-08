Conseil supérieur de coordination algéro-saoudien L’acte et la parole Alger et Riyadh entendent renforcer leu

Conseil supérieur de coordination algéro-saoudien L’acte et la parole Alger et Riyadh entendent renforcer leur coopération bilatérale. Le Conseil supérieur algéro-saoudien est officielLe Conseil supérieur algéro-saoudien est officiel Les relations algéro-saoudiennes connaissent une nouvelle embellie, depuis peu. Cette nouvelle dynamique n'a pas manqué de se traduire par une intensification des actions et des mécanismes de coopération et d'entente mutuelle, sur nombre de questions géostratégiques et géopolitiques, sans compter le développement des partenariats économiques et commerciaux. Dans ce sillage, le président de la République auquel est attribué, sans conteste, ce sursaut dans les relations arabo-arabes, vient de joindre le geste à la parole. Un décret présidentiel ratifiant l'accord entre le gouvernement algérien et le gouvernement du royaume d'Arabie saoudite, portant création du Conseil supérieur de coordination algéro-saoudien, vient d'être ratifié par le président Tebboune. Le décret présidentiel portant le n° 23-283 du 13 Muharram 1445, correspondant au 31 juillet 2023, a entériné ainsi l'accord entre le gouvernement algérien et le gouvernement du royaume d'Arabie saoudite, en vue de mettre en place le Conseil suprême de coordination algéro-saoudien, signé à Djeddah le 16 mai 2023. Il s'agit, en fait, d'un mécanisme subtil qui vise à «renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères dans divers domaines, conformément au principe d'égalité et d'avantages mutuels». Autant l'Arabie saoudite que l'Algérie, focalisent leur attention sur les domaines stratégiques et d'importance, tels que les hydrocarbures, la pétrochimie, l'agriculture, l'industrie, l'économie du savoir, le tourisme et d'autres volets, non moins importants. Ce décret fait suite à l'accord bilatéral signé entre le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Bin Farhan, et son homologue algérien, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors de la visite de ce dernier à Djeddah. L'accord a été signé, en marge de la quatrième session du comité de consultation politique algéro-saoudien, tenue dans la capitale saoudienne, il y a trois mois à peine. Tous les domaines de coopération sont ciblés par ce nouveau mécanisme, qui devra ouvrir la porte à de grands partenariats économiques et commerciaux entre les deux pays arabes, et renforcera par la même le niveau des échanges et des consultations. En appui aux partenariats et échanges économico-commerciaux, les questions géopolitiques et diplomatiques constituent, en fait, le fond du rapprochement qui a sanctionné les consultations préliminaires du sommet arabe d'Alger. Bien que les relations algéro-saoudiennes se caractérisent par une assiduité dans les rapports, elles n'ont jamais été aussi rapprochées et autant liées que durant ces dernières années. Aujourd'hui, en effet, une telle symbiose a favorisé un rapprochement dans les positions au niveau de l'Opep et de l'Opep+, mais aussi au-delà, touchant à des aspects davantage importants tels que les questions régionales d'intérêt communs, notamment en Palestine, en Syrie, au Soudan, au Sahara occidental, en Libye, en Irak, en Iran et, éventuellement en Ukraine. Le rapprochement des points de vue des pays arabes, pour ce qui est de la géopolitique mondiale et les questions politiques de grande actualité, participe également de cette grande mue dans les relations bilatérales. Il convient de rappeler qu'en matière de partenariat économique algéro-saoudien, le volume des échanges bilatéraux a totalisé des seuils,importants. Ainsi, l'Arabie saoudite figure parmi les principaux partenaires de l'Algérie avec un volume d'exportation dépassant les 500 millions USD, au cours des dernières années. L'Algérie et l'Arabie saoudite, conscientes des enjeux et des défis actuels, entendent ouvrir une nouvelle page de concertation et coopération bilatérale, à même d'impulser une dynamique davantage renforcée et orientée vers la complémentarité, l'entraide et la solidarité entre les deux nations. Mohamed OUANEZARMohamed OUANEZAR 00:00 | 16-08-2023 Share