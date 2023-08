Lutte Contre Le Banditisme À Annaba : La Sûreté Urbaine Aux Aguets EDITEUR - 16 AOÛT 2023 Cliquez pour partage

Lutte Contre Le Banditisme À Annaba : La Sûreté Urbaine Aux Aguets EDITEUR - 16 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les forces de police des différentes unités de Sûreté urbaine mènent, comme à leur habitude, des opérations de lutte contre le banditisme dans le but d’assurer la sécurité des citoyens et de protéger leurs biens. Les agents du commissariat de proximité du quinzième arrondissement ont appréhendé un suspect âgé de trente ans en possession de 600 comprimés psychotropes au moment de son arrestation. A la date du dimanche 13 août, les agents du commissariat du dixième arrondissement, dont le siège est situé à l’Orangerie, ont appréhendé douze personnes. Parmi ces dernières figurent deux gardiens de parking exerçant sans autorisation, communément appelés « parkingueurs », et deux autres ont été accusés d’avoir commis des vols en réunion avec préméditation et guet-apens. Notons également quatre personnes appréhendées en possession de stupéfiants, deux recherchées par les autorités judiciaires de la wilaya, et deux autres détenant d’armes blanches prohibées qui ont rejoint les premières citées. Il convient de noter que des opérations coup-de-poing sont régulièrement organisées par les forces combinées de la Sûreté de wilaya et du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Annaba. Ces interventions, menées de jour comme de nuit, visent à garantir la tranquillité des estivants et des familles qui se rendent en bord mer ou le long des boulevards de la ville, pour prendre l’air frais. Les endroits considérés comme « points noirs », sont les premiers à être ciblés par les forces de l’ordre. Des contrôles sont ensuite effectués sur les personnes suspectes et des arrestations sont menées en cas de possession de stupéfiants, d’armes blanches interdites ou autre. Ahmed Chabi