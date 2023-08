Quartier Du Majestic À Annaba : Coupure De Courant Intempestive EDITEUR - 17 AOÛT 2023 Cliquez pour partager s

Quartier Du Majestic À Annaba : Coupure De Courant Intempestive EDITEUR - 17 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le quartier résidentiel du Majestic a été plongé dans l’obscurité et l’incapacité d’utiliser les appareils électroménagers ou se connecter à Internet pendant près de six heures hier, mercredi 16 août. Normalement, la Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) prévient ses usagers à l’avance lorsqu’il y a des travaux de maintenance en cours. Alertés par les riverains, nous nous sommes rendus sur place pour recueillir leurs témoignages. Issa, propriétaire de l’épicerie du coin, ne cache pas sa colère : « La chaîne du froid a été rompue et je dois jeter tous les produits qui étaient dans le frigo. C’est une perte sèche et catastrophique pour un petit commerce comme le mien ». Et d’ajouter : « Je ne comprends pas pourquoi l’électricité a été coupée en une journée aussi chaude. D’autant que c’est la deuxième fois que cette partie du Majestic est touchée en moins d’un mois ! ». Rencontrée en bas de l’immeuble Méditerranée, Farida, 75 ans, est également amère : « Mercredi est mon jour de marché. Je me retrouve à demander aux jeunes du quartier de porter mes courses jusqu’au sixième étage. Si j’avais été informée à l’avance, j’aurais reporté mes achats au jeudi ! ». Walid, propriétaire d’une agence multiservices, déplore cette situation ; ses employés sont contraints au chômage technique et sont payés à se rouler les pouces. « Si nous avions été prévenus, j’aurais fermé l’agence et accordé un jour de congé à mes collaborateurs », nous confie-t-il. Alors que nous nous entretenions avec lui, son ami Khaled, graphiste free-lance, nous a interpellé, mécontent de la situation : « Je n’ai pu finaliser une commande urgente qu’à la cafétéria de l’Institut Français. Heureusement qu’il y avait du courant ». A noter que cette coupure imprévue d’électricité a privé les abonnés de la moitié de leur journée jusqu’à environ seize heures, moment où le courant a été rétabli. Aucune explication n’a pu être apportée par Sonlegaz que nous avons tenté de joindre, en vain.