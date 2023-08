Fouilles archéologiques à Hippone Vers une nouvelle lecture du site ! Placeholder PUBLIÉ 16-08-2023, 11:00 Le

Fouilles archéologiques à Hippone Vers une nouvelle lecture du site ! Placeholder PUBLIÉ 16-08-2023, 11:00 Les fouilles archéologiques au site antique d’Hippone (Annaba) ont été lancées le samedi 12 août 2023 par l’équipe de l’archéologue Salim Annane en présence de la directrice de la culture et des arts de la wilaya de Annaba par intérim Mme Mouna Benmars, ainsi que du responsable du site. Cette première campagne de fouilles va durer jusqu’au 26 août 2023. C’est avec grande émotion que les Annabis ont appris la nouvelle ! Connu pour ses mosaïques et ses pièces uniques, ce site qui n’a pas révélé tous ses secrets a accueilli à bras ouverts une équipe très motivée. Monsieur Amar Nouara, directeur de la protection légale des biens culturels au ministère de la Culture et des Arts et ex-directeur du musée et site d’Hippone, a assisté au début des fouilles en prodiguant explications et conseils. Il connaît le site dans ses moindres détails et n’a pas manqué d’expliquer l’historique des fouilles menées à Hippone. Cette première campagne de fouilles s’inscrit dans le cadre de la série des 34 autorisations octroyées à plusieurs sites à travers le pays par le ministère de la Culture et des Arts. Hippone connaîtra plusieurs campagnes de fouilles sur une période d’une année renouvelable si nécessaire sur autorisation de la ministre. Une opération encadrée pour la première fois par une équipe cent pour cent algérienne constituée d’archéologues et d’étudiants. Elle est dirigée par docteur Salim Annane, maître de conférences à l’université de Sétif avec comme collaborateurs les docteurs Djama Katia de l’Institut d’archéologie de l’université Alger 2, Mohamed Arbaoui, spécialiste en restauration, et Abdesmad Roukaya. «Une trentaine d’étudiants participent aux fouilles. Il y a des doctorants, des masterants et des licenciés en archéologie antique, restauration et archéologie islamiques de l’université d’Alger 2, Tipaza, Guelma, Tlemcen et Chlef», déclare docteur Salim Annane au journal Le Soir d’Algérie. Il ajoute : «ce site n’a pas connu de fouilles depuis l’époque coloniale, s’en sont suivis en 1964 les sondages du chercheur Mounir Bouchnaki, nous sommes les premiers Algériens à faire des fouilles systématiques.» À noter que l’archéologue Salim Annane a commencé les fouilles en 1985. Il avait sillonné le territoire algérien avec l’équipe du professeur Filah Mohamed El Mostafa et compte à son actif plusieurs fouilles dont celle d’El Mansourah à Tlemcen en 1986, Tigzirt de 1991 jusqu’à 1994, Merouana à Batna, etc. La dernière fouille en date est celle de Zemmouri à Boumerdès. «Nous sommes heureux de procéder aux fouilles au niveau d’Hippone, notre objectif est de faire une nouvelle lecture du site», nous déclare Khalil Azouni, responsable du musée et site antique d’Hippone. Il est à noter que le site d’Hippone s’étend sur une superficie de plus de soixante hectares, il est classé patrimoine national depuis 1968. Des fouilles y ont été menées sur une quarantaine d’années durant la période coloniale. Les pièces découvertes sont exposées au musée du site. Les résultats des fouilles de Erwan Marec ont prouvé que le site d’Hippone est très riche. 27% seulement de sa superficie globale ont fait l’objet de fouilles. L’équipe du docteur Salim Annane compte bien élargir cette superficie. Hippone le mérite ! Fatima-Zohra Bouledroua Placeholder PUBLIÉ 16-08-2023, 11:00