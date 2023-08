Bouira 520 m de câbles électriques dérobés Où s'arrêteront donc les vols auxquels Sonelgaz est confrontée d

Bouira 520 m de câbles électriques dérobés Où s'arrêteront donc les vols auxquels Sonelgaz est confrontée depuis le premier d'une longue série commencé le 7 mai dernier, à Ouled Aïssa et Zana, deux villages dans la commune d'Aomar. Ce vol, de 1,05km, a inauguré une série d'actes criminels qui ont été recensés aux quatre coins de la wilaya, plongeant des centaines de foyers dans le noir, car commis à la faveur de la nuit. Celui de la nuit de dimanche à lundi a été constaté vers 17h30, à Zeboudja dans la commune de Bouira. Il a coûté à la Sonelgaz 520 m de câbles de basse tension dérobés, et privé 10 foyers d'énergie. Dès lors, les vols sur les lignes électriques ne se comptent plus, ni la longueur des câbles coupés. Impuissants, les responsables ne savent que faire pour que cessent ces actes hautement condamnables. Ali DOUIDIAli DOUIDI 00:00 | 17-08-2023 Share