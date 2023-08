L’incroyable demande de l’Arabie Saoudite Article de Hiba Benhalima • 9h Après avoir recruté des joueurs pres

L’incroyable demande de l’Arabie Saoudite Article de Hiba Benhalima • 9h Après avoir recruté des joueurs prestigieux, l'Arabie Saoudite viserait la Ligue des Champions européenne. Arabie saoudite Arabie saoudite © Fournis par Football 365 Le championnat saoudien s’est montré très actif, cet été. L'objectif du Royaume est d'utiliser le football comme soft power afin de redorer son blason et de se positionner comme un candidat sérieux à l’organisation de la Coupe du monde 2030 ou 2034. Pour ce faire, le pays recrute à tour de bras les plus grandes stars du football mondial. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Mané, Mahrez...font partie des transferts phares de ce mercato qui n’est pas encore fini. Vidéo associée: L'Arabie saoudite poursuit sa conquête du football mondial (Dailymotion) Une place en C1 Il semblerait que ce nouvel eldorado ne compte pas s’en arrêter là. En effet, selon le Corriere dello Sport, le Royaume envisagerait de demander à l’UEFA d’intégrer la Ligue des champions européenne, à partir de 2024. L’idée serait de formuler à l’UEFA une demande de «wild-card» pour participer à la nouvelle formule de la C1 qui se disputera à 36 équipes dès 2024. Le champion en titre de la Saudi Pro League pourrait donc potentiellement participer à la Ligue des champions. L'idée de revoir CR7 et KB9, de nouveau dans la plus prestigieuse des compétitions, n'est pas impossible. Reste à convaincre l'UEFA. Ce qui constituerait une première, car la Saudi Pro League est affiliée à l'AFC, confédération asiatique. Mais l’Arabie Saoudite a déjà prouvé qu’elle pouvait tout se montrer convaincante.