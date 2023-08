L'Arabie Saoudite revoit ses plans pour la Coupe du Monde et se paie la Liga ! Article de Alexandre Corboz • 1h L'argent de l'Arabie Saoudite continue de couler à flot sur le football et de nouveaux partenariats se nouent... Mohamed Ben Salmane, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane, le prince héritier saoudien © Icon Sport L'argent de l'Arabie Saoudite continue de couler à flot sur le football et de nouveaux partenariats se nouent... Si l'Arabie Saoudite s'est lancé cet été dans une OPA sur le football mondial afin de promouvoir son championnat domestique, attirer des Neymar, Benzema ou encore Cristiano Ronaldo n'est pas la finalité du projet de l'Etat du Golfe, également désireux de qualifier une de ses équipes en Ligue des Champions de l'UEFA. Vidéo associée: Mercato : Neymar à Al-Hilal, "l'Arabie Saoudite tombe du ciel pour le PSG" juge Courbis (Dailymotion) En effet, comme l'annonce l'excellent Romain Molina, le lobbying saoudien se fait sur tous les plans et un partenariat vient d'être noué avec la confédération océanique (OFC). L'objectif ne serait plus d'organiser la Coupe du Monde 2030 mais de se positionner sur l'édition 2034 en récupérant le ticket prioritaire de l'Océanie. L'Arabie Saoudite a un plan pour faire taire Tebas Par ailleurs, l'Arabie Saoudite travaille à nouer des liens en Europe et plus particulièrement du côté de la Liga pour s'attirer les bonnes graces du virulent Javier Tebas, toujours prompt à ruer dans les brancards contre les clubs-Etats. D'après El Chiringuito, la Liga a signé un partenariat avec le pays du prince héritier Mohamed ben Salmane. Le championnat espagnol va arborer le message « Visit Saudi » pour promouvoir le pays arabe...