Coup de théâtre, Benzema, Neymar ou Cristiano Ronaldo bientôt en Ligue des champions ? Article de Julien Pedeb

Coup de théâtre, Benzema, Neymar ou Cristiano Ronaldo bientôt en Ligue des champions ? Article de Julien Pedebos • Enorme surprise en vue avec la participation des stars de l'Arabie Saoudite à la Ligue des champions ? Karim Benzema Karim Benzema © Icon Sport Enorme surprise en vue avec la participation des stars de l'Arabie Saoudite à la Ligue des champions ? Vidéo associée: Neymar quitte le PSG et s’engage à Al-Hilal (Dailymotion) Depuis quelques mois maintenant, c'est le pays qui agite tous les fantasmes. L'Arabie Saoudite, dans le but de promouvoir sa candidature pour organiser la Coupe du monde 2030, voire 2034, frappe fort en recrutant toutes les stars possibles dans son championnat. Karim Benzema, Neymar et Cristiano Ronaldo sont arrivés, figures de proue d'un recrutement XXL qui est loin d'être terminé. Un exil doré pour de nombreux joueurs auquel un argument radical est souvent opposé : l'éloignement définitif de la compétitivité du football européen. Une wild-card demandée à l'UEFA ? Mais si l'on en croit les informations du Corriere dello Sport, cela pourrait changer via une décision fracassante. En effet, l'Arabie Saoudite envisagerait de demander à l'UEFA d'intégrer la Ligue des champions via sa nouvelle formule à partir de 2024 ! Alors que 36 clubs seront désormais qualifiés, les Saoudiens penseraient à demander une wild-card pour le champion de la Saudi Pro League, qui intégrerait donc la plus prestigieuse compétition de clubs. Une démarche qui n'en est qu'au stade de réflexion, et demanderait qu'un club affilié à l'AFC, confédération asiatique, joue dans une compétition d'une autre compétition, l'UEFA. Mais comme l'Arabie Saoudite a montré que rien n'était impossible dernièrement...