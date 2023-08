Neymar à Al-Hilal : le Brésilien va recevoir une sublime flotte de supercars avec son transfert Article de Clé

Neymar à Al-Hilal : le Brésilien va recevoir une sublime flotte de supercars avec son transfert Article de Clément Fauriel • 23h Photo d'illustration Photo d'illustration © Montage photo, Clément Fauriel C’est désormais officiel, Neymar est un joueur d’Al-Hilal. L’ancienne star du PSG rejoint l’immense liste des stars en partance pour l’Arabie Saoudite et de très beaux cadeaux l'attendent sur place. Après six saisons sous le maillot parisien, Neymar Jr change d’air et de continent ! Le Brésilien rejoint le club d’Al-Hilal et signe au passage un contrat exceptionnel. Entre 300 et 400 millions d’euros sur deux ans, voilà la somme mirobolante qui attend la star brésilienne du côté d’Al-Hilal. Mais ce n’est pas tout, outre ce chèque énorme, Ney bénéficiera de nombreux avantages dans sa nouvelle vie saoudienne. Au menu, un immense manoir de 25 pièces, un chauffeur à disposition, des domestiques à son entière disposition et enfin, trois voitures en cadeau. Vidéo associée: Neymar quitte le PSG et s’engage à Al-Hilal (Dailymotion) À son arrivée sur le sol saoudien, le capitaine de la Seleçao se verra offrir une Bentley Continental GT, une Aston Martin DBX et enfin, une Lamborghini Huracán pour un total de 600 000 euros, ça c’est de la prime à la signature !