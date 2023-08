Mercato : l'Arabie saoudite offre un pont d'or à Griezmann ! 2h Jeux à la une Final Australie contre Angle

Mercato : l'Arabie saoudite offre un pont d'or à Griezmann ! griezmann atletico 2023 mercato griezmann atletico 2023 mercato © Fournis par Dailymercato Après Karim Benzema, Sadio Mané ou encore Neymar, l'Arabie saoudite aimerait boucler un nouveau gros coup lors de ce mercato d'été en enrôlant Antoine Griezmann. Revenu à un très bon niveau avec l'Atlético Madrid la saison passée, Antoine Griezmann sera-t-il le prochain gros nom à quitter l'Europe pour l'Arabie saoudite lors de ce mercato d'été 2023 ? La question mérite d'être posée puisque selon nos partenaires de Top Mercato, le club d'Al-Ittihad est prêt à payer sa clause libératoire très abordable de 25 millions d'euros, tout en lui garantissant un salaire de 40 millions d'euros par an. Si Antoine Griezmann a confié cette semaine à ESPN qu'il comptait restait à l'Atlético Madrid cette saison, lui qui n'est plus qu'à 15 buts du record de Luis Aragonés (meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros), l'international français de 32 ans n'a également pas fermé la porté à l'Arabie saoudite : "Il faudra réfléchir à l'opportunité d'accepter ces offres si cela m'arrive un jour. Maintenant, je profite d'être à l'Atlético, mais les chiffres en Arabie saoudite sont très très importants et ils peuvent changer la vie de votre famille", a-t-il lâché. [Nouvelle] jeu de zombie [Nouvelle] jeu de zombie Sponsorisé State of Survival Griezmann avec Benzema et Kanté à Al-Ittihad ? "Grizou" a aussi répété lors de cet interview qu'il rêvait de finir sa carrière en MLS et qu'il suivait avec attention les débuts de Lionel Messi à l'Inter Miami. Reste à savoir s'il va entre-temps faire un petit crochet en Arabie saoudite du côté d'Al-Ittihad, qui compte sur ses nouvelles recrues françaises Karim Benzema et N'Golo Kanté pour le convaincre de rejoindre Djeddah. Cet été, le club d'Al-Ittihad a aussi réussi à convaincre le milieu brésilien Fabinho (Liverpool), ainsi que l'ailier portugais du Celtic, Jota. La récente signature de Neymar à Al-Hilal a mis un coup de projecteur supplémentaire sur la Saudi Pro League, qui a également enrôlé cet été d'autres stars comme Riyad Mahrez, Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly. Le tout, quelques mois après la signature de Cristiano Ronaldo à Al Nassr.