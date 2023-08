À l’approche de la rentrée scolaire : Affluence record dans les commerces La Rédaction by La Rédaction 16 aoû

À l’approche de la rentrée scolaire : Affluence record dans les commerces La Rédaction by La Rédaction 16 août 2023in Annaba Alors que la rentrée scolaire se profile à l’horizon, les commerces de la ville d’Annaba vivent au rythme d’une effervescence remarquable. Une affluence exceptionnelle de citoyens se presse dans les magasins activant au centre-ville, attirée par les alléchantes offres de soldes. Une convergence de facteurs contribue à cette frénésie commerciale. La période de soldes, annoncée par la direction du Commerce de la wilaya a déclenché une véritable ruée vers les boutiques. Les commerçants ont reçu des autorisations spéciales de vente en réduction, préparant ainsi le terrain pour une saison de shopping frénétique. Cette initiative a pour objectif de soulager les familles dans la préparation de la rentrée scolaire imminente, alors que les frais liés aux fournitures scolaires atteignent des sommets inquiétants. L’appel à la participation lancé par la direction du Commerce a été bien reçu par les acteurs économiques et les commerçants d’Annaba. Ces derniers ont eu la possibilité de déposer leurs dossiers au siège de ladite direction. Mais, également par voie électronique comme mesure qui vise à simplifier les démarches des commerçants tout en allégeant la pression sur les infrastructures. Les citoyens, en particulier les ménages, profitent de cette opportunité pour renouveler la garde-robe de leurs enfants en vue de la rentrée scolaire. Le contexte économique et les hausses de prix dans d’autres secteurs, tels que les fournitures scolaires, ont contribué à une volonté accrue d’économiser. Cependant, cet engouement pour les soldes n’est pas sans risque. Certains commerçants malveillants, dans leur quête de profits rapides, ont été accusés de gonfler les prix avant d’appliquer les réductions. Habituée à ce phénomène récurent, la direction du Commerce a mis en place des équipes de contrôle chargées de surveiller les opérations en question dans les magasins participants. Le but est d’assurer que les réductions annoncées sont effectivement appliquées et que les consommateurs ne tombent pas dans les pièges du marketing trompeur. À mesure que les acheteurs se pressent dans les rues animées d’Annaba, le défi réside dans la conciliation des intérêts des commerçants et des citoyens. L’équilibre entre l’opportunité de réaliser des économies bienvenues et la nécessité d’éviter les abus commerciaux est délicat. Dans cette course contre la montre avant la rentrée scolaire, il appartient aux commerçants et aux autorités de travailler ensemble pour garantir que cette frénésie commerciale soit à la fois avantageuse et équitable pour tous. Par : I.N