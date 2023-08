Tamenrasset Deux disparus suite aux pluies diluviennes Placeholder LSA PUBLIÉ 17-08-2023, 13:27 Les éléments de la Protection civile ont retrouvé l'une des deux personnes emportées par les eaux à Tamanrasset mercredi suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région. Il s'agit d'une femme âgée de 61 ans, victime de la montée des eaux alors qu'elle était dans sa voiture, emportée par les crues. L'opération de recherche pour retrouver la 2e personne s'est poursuivie ce jeudi matin. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont secouru, mercredi une vingtaine de voyageurs bloqués dans un bus de transport de voyageurs, piégé par les crues de pluies. Pour rappel, plusieurs quartiers des villes de Tamanrasset et d’In Amguel ont été inondés et des routes ont été bloquées suite à des pluies diluviennes enregistrées durant la soirée de mercredi. Les éléments de la Protection Civile sont intervenus au niveau de plusieurs points pour libérer les routes et évacuer plusieurs habitations de ces deux villes. Placeholder LSA PUBLIÉ 17-08-2023, 13:27