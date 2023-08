Arabie Saoudite: foule, fleurs, autographes... les images de l’arrivée de Neymar à Al-Hilal Article de JAu • 1

Arabie Saoudite: foule, fleurs, autographes... les images de l’arrivée de Neymar à Al-Hilal Article de JAu • 12h Heure actuelle 0:00 / Durée 1:27 RMC Sport Arabie Saoudite : Les premiers mots de Neymar avec Al-Hilal (et salue l’impact de l’arrivée de Ronaldo) 0 Afficher sur Watch Neymar est enfin en Arabie Saoudite. Officialisé par Al-Hilal ce mardi, l’international brésilien est arrivé à Riyad ce vendredi soir, comme l’a montré le club sur ses réseaux sociaux. Il a été accueilli par des journalistes, des fans… et un bouquet de fleurs. Dans une courte vidéo, il affiche un large sourire, à peine descendu sur la piste de l’aéroport. Neymar à son arrivée en Arabie Saoudite, le 18 août 2023. Neymar à son arrivée en Arabie Saoudite, le 18 août 2023. © AFP Appelé avec le Brésil ce vendredi Il y a quelques heures, il a été convoqué comme convenu par le sélectionneur Fernando Diniz pour les prochains matchs du Brésil, face à la Bolivie et au Pérou dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Ce vendredi, Neymar avait été honoré par ses anciens coéquipiers parisiens, dont Kylian Mbappé, qui lui avaient réservés une haie d’honneur. Pour rappel, le PSG a récupéré 90 millions d’euros (hors bonus) dans l’opération, alors que son contrat courait à Paris jusqu’en 2027. Le prochain match d’Al-Hilal est prévu ce samedi face à Al-Feiha (20h). L’ancien numéro 10 du PSG, qui a laissé son numéro à Ousmane Dembélé, retrouvera notamment Bounou, Koulibaly, Neves, Milinkovic-Savic, Neymar ou encore Malcom.