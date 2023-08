PSG : Neymar humilie Mbappé avant son départ pour Al-Hilal Article de Patrick Tchanhoun • 6h Jeux à la une Fin

PSG : Neymar humilie Mbappé avant son départ pour Al-Hilal Article de Patrick Tchanhoun • 6h Jeux à la une Final Suède contre Australie Mbappé Neymar PSG Stade Brestois Ligue 1 10092022 Mbappé Neymar PSG Stade Brestois Ligue 1 10092022 © Getty Le Paris Saint-Germain a perdu deux grosses stars cet été. Après le départ libre de Lionel Messi, parti pour signer avec Inter Miami aux Etats-Unis, où il dit mieux se sentir qu’à Paris, le club de la capitale a perdu Neymar, qui a officiellement signé en faveur d’Al-Hilal en Arabie Saoudite. Mbappé humilié par Neymar avant son départ Vidéo associée: Neymar "très heureux" de rejoindre la Ligue saoudienne après avoir signé avec Al-Hilal (Dailymotion) Recruté contre un chèque de 222 millions d’euros, devenant le joueur le plus cher de l’histoire du football, le Brésilien a quitté le club de la capitale française contre une somme de 90 millions d’euros décaissée par les géants saoudiens pour se l’approprier. Pendant les six années passées à Paris, l’on peut comprendre que les relations entre le Brésilien et le Français ne se sont pas bien déroulées.