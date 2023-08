Vers des retrouvailles entre Benzema et Varane ? Article de Jocelyn Jobert • 53m Jeux à la une Final Suède co

Vers des retrouvailles entre Benzema et Varane ? Article de Jocelyn Jobert • 53m Le défenseur de Manchester United Raphaël Varane serait poursuivi par Al-Ittihad, qui le verrait bien retrouver Karim Benzema. Karim Benzema pas préoccupé le sort des Français Karim Benzema pas préoccupé le sort des Français © Panoramic Selon Sports Zone, le club saoudien de Pro League est en contact avec l'entourage du joueur pour un éventuel transfert, qui lui permettrait de partager à nouveau le vestiaire avec son ancien coéquipier du Real Madrid, Benzema, et son compatriote N'Golo Kanté. Vidéo associée: Benzema abordé dans un centre commercial, agacé il repousse un fan (Dailymotion) Lire aussi : Hervé Renard, pacte secret chez les Bleues ? Kanté et Benzema ont tous deux pris contact avec leur compatriote français et ont tenté de le convaincre de s'installer au Moyen-Orient. Cependant, Varane aurait refusé leur approche car il souhaite rester en Europe au moins une saison de plus. Varane reste un élément clé de la défense d'Erik ten Hag avec le défenseur argentin Lisandro Martinez et a même marqué le but de la victoire lors de la première journée de Premier League contre les Wolves à Old Trafford. Il est convaincu qu'il peut contribuer de manière significative à la quête d'argent de United cette saison et jouer un rôle crucial en Ligue des champions, ce qui est sans aucun doute une autre raison de repousser l'intérêt des Saoudiens.