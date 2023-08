Deux autres joueurs du PSG vont rejoindre Neymar Article de Henri Akodo • 51m Jeux à la une Final Suède contr

Deux autres joueurs du PSG vont rejoindre Neymar Article de Henri Akodo • 51m Jeux à la une Final Suède contre Australie Neymar Neymar Hilal Twitter Le transfert de Neymar en Arabie Saoudite continue toujours de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Au sein de l’opinion française, on continue d’épiloguer sur cette opération réalisée par le PSG. Recrue la plus chère de l’histoire du PSG avec un montant de 222 millions d’euros, le brésilien est devenu depuis cette semaine la vente la plus chère de l’histoire du club francilien. L’ailier de 31 ans qui a été placé sur la liste des départs a paraphé un contrat de deux ans avec Al-Hilal contre un chèque de 90 millions d’euros. Le départ du sulfureux Neymar rabat complètement les cartes au sein du secteur offensif parisien qui a été étoffé par les arrivées d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos. Ces deux recrues vont accompagner le ressuscité Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne. Neymar attend Verratti et Draxler Après avoir réalisé une bonne affaire dans le dossier Neymar, le PSG se frotte les mains à nouveau. En effet, les dirigeants parisiens devraient récolter pas moins de 59 millions d’euros dans deux autres dossiers brûlants. Selon les informations de Marco Verratti est rentré en contact avec les dirigeants d’Al-Hilal pour rejoindre le club. A en croire, la même source, l’international italien a été convaincu par son ancien coéquipier Neymar. La formation saoudienne aurait déjà fait une offre de 53 millions d’euros au PSG pour acheter les deux années de contrat du joueur de 30 ans. Un monte-escalier ne doit pas être cher du tout ! Découvrez-le ici Un monte-escalier ne doit pas être cher du tout ! Découvrez-le ici Sponsorisé Portail de Comparaison L’autre joueur du PSG pressentit fortement en Arabie Saoudite est Julian Draxler. Prêté la saison dernière au Benfica Lisbonne, le milieu de terrain allemand n’est pas parvenu à relancer sa carrière qui vacille depuis quelques années. Selon Sport Zone, il devrait rejoindre Al-Fateh contre une somme de 6 millions d’euros.