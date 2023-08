Nouveau deal record, Cristiano Ronaldo rejoint par un compatriote ! Article de Julien Pedebos • 11m Jeux à la une Final Suède contre Australie Le club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, a conclu un nouveau deal XXL pour se renforcer. Un compatriote doit débarquer. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo © Icon Sport Le club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, a conclu un nouveau deal XXL pour se renforcer. Un compatriote doit débarquer. Il reste un peu moins de deux semaines de Mercato en Europe, mais près d'un mois en Arabie Saoudite qui pourra acheter des joueurs jusqu'au 20 septembre prochain. La frénésie saoudienne n'est donc pas prête de s'arrêter et cela se prolonge avec un nouveau deal record. Alors qu'Al-Hilal frappe fort ces derniers jours avec les arrivées de Neymar, Bounou et Mitrovic, Al-Nassr répond très vite avec un deal record ! Vidéo associée: Saudi Pro League - Ronaldo et Mané gâchent, Al Nassr s'incline à nouveau (Dailymotion) Al-Nassr claque 60M€ pour Otavio ! En effet, le FC Porto bat un record de vente avec le départ annoncé d'Otavio, son milieu offensif portugais. Ce dernier va rejoindre son compatriote Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite pour un deal estimé à 60 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire ! Le Mercato est encore loin d'être terminé avec l'Arabie Saoudite en dynamiteur en chef !