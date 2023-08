PSG Mbappé - Al-Khelaïfi, les coulisses du clash Le cas Kylian Mbappé n'a cessé d'enflammer l'actualité p

PSG Mbappé - Al-Khelaïfi, les coulisses du clash Le cas Kylian Mbappé n'a cessé d'enflammer l'actualité parisienne, tout au long du mercato estival. Toujours autant convoité par le Real Madrid, le Champion du monde 2018 a, malgré tout, martelé sa volonté de rester dans la Ville Lumière jusqu'en juin 2024, et ce malgré l'ultimatum fixé par la direction francilienne: soit il prolonge cet été, soit il est vendu. Après des semaines de conflit, ayant pour conséquence directe la mise à l'écart du Bondynois, le climat semble malgré tout s'être quelque peu réchauffé. Dans cette optique, l'international tricolore (70 sélections, 40 buts), placé dans le loft au cours de l'été, a finalement réintégré le groupe parisien. Une issue jugée positive par de nombreux observateurs et qui pourrait s'expliquer par un rapprochement entre les différentes parties. Un changement de cap qui peut s'expliquer par différentes raisons. D'une part, le départ de Neymar en Arabie saoudite, mais également le mercato réalisé par ses dirigeants et jugé satisfaisant. Une chose est sûre, Kylian Mbappé est sur le point de retrouver le chemin des terrains, plusieurs semaines après sa brève apparition face au Havre en match amical et quelques jours seulement après s'être entretenu avec son président, Nasser Al-Khelaïfi. En effet, comme indiqué par Le Parisien, les deux hommes s'étaient retrouvés lors d'une réunion animée le 8 août dernier. L'occasion pour l'attaquant parisien de rappeler qu'il comptait rester au PSG, cette saison. L'occasion également pour KM7 et NAK de livrer leurs quatre vérités à coeur ouvert... L'Équipe apporte d'ailleurs de nouvelles révélations explosives quant à cette entrevue. Au cours de cet échange, pour le moins tendu, le quotidien révèle ce que les deux protagonistes se seraient dit. Ainsi le président du PSG aurait déclaré à Mbappé: «Tu ne rejoueras pas, on ne cédera pas!» En réponse, Mbappé aurait alors rétorqué: «Tu vas voir?» «Mais je vais voir quoi?» «Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer.» De quoi confirmer l'ambiance délétère régnant entre les deux hommes. Une réunion qui aura, cependant, eu le mérite de libérer quelques frustrations et de, semble-t-il, déboucher sur une relation un poil plus sereine. En attendant le prochain épisode de cette saga haletante... 00:00 | 20-08-2023 Share