Neymar, la tuile est confirmée Article de Arnold Fortin • 2h Jeux à la une Final Suède contre Australie Ney

Le club saoudien d'Al-Hilal a payé le prix fort pour s'offrir les services de Neymar. Après six saisons passées au Paris Saint-Germain, le joueur brésilien a finalement accepté de s'en aller et a cédé à l'appel des millions proposés par son nouveau club. Régulièrement en proie à des problèmes physiques plus ou moins sérieux, le "Ney" aura manqué une bonne partie des matchs disputés tout au long de ses années par le PSG. Et si les propriétaires d'Al-Hilal espérait que la fragilité physique du joueur appartenait désormais au passé, ils ont vite été rappelés à la réalité. Dans la foulée du match nul concédé samedi par son équipe face à Al-Feiha (1-1), Jorge Jesus a évoqué le cas Neymar. L'entraîneur portugais a expliqué pourquoi l'ancien du FC Barcelone n'avait pas été aligné sur la feuille de match. "Neymar peut tout. C'est l'un des meilleurs au monde, je n'ai aucun doute là-dessus, mais lorsqu'il est en bonne condition physique. Il est arrivé avec une petite blessure et il ne peut pas encore s'entraîner avec l'équipe. Je ne sais pas quand il pourra jouer." L'histoire se répète donc pour l'offensif auriverde qui a pourtant passé la visite médicale sans problème. Chose étrange cependant, Neymar a été appelé en équipe du Brésil malgré sa blessure, et cela agace passablement Jorge Jesus qui l'a clairement dit, dans des propos relayés par RMC. "Je ne sais pas pourquoi la sélection brésilienne a fait appel à lui alors qu'il est blessé. Peut-être qu'ils vont le forcer à aller au Brésil. Mais il ne jouera pas puisqu'il ne peut pas. Déjà qu'il ne peut pas s'entraîner... Il doit d'abord se remettre en forme musculairement pour commencer à jouer."