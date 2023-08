Mbappé marque à Toulouse et remet Nasser à sa place Article de Jocelyn Jobert • 11h Jeux à la une Final Suède contre Australie Kylian Mbappé a fait son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain en démarrant sur le banc de touche pour le déplacement de samedi soir à Toulouse. Déplacement où il a ouvert le score en sortant du banc. Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé (PSG) Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé (PSG) © Fournis par Football 365 Mbappé tient sa revanche. Le capitaine de l'équipe de France a fait la paix avec les propriétaires du club après un été mouvementé où le refus de prolonger son contrat l'a écarté de l'équipe première. Il a été nommé remplaçant par Luis Enrique ce samedi soir, alors que le PSG était à la recherche de sa première victoire et de son premier but de la saison. Un but inscrit par Mbappé lui-même. Vidéo associée: Toulouse 1-1 PSG : Le débrief complet de l’After foot après le nouveau nul parisien (Dailymotion) Lire aussi : Hervé Renard, pacte secret chez les Bleues ? Peu après son entrée en jeu, pour son grand retour en Ligue 1, le crack tricolore obtenait un penalty pour Paris. Nous sommes à l'heure de jeu et Mbappé accélère et rentre dans la surface. Au duel avec Nicolaisen, le Français s'écroule après que le défenseur l'ait touché au pied, et finit par obtenir un penalty. Mbappé ouvrait ainsi le score pour le PSG. Le Parisien ouvrait son pied droit, et tirait à gauche. Restes était parti de l'autre côté. Après le match nul et vierge de la semaine dernière face à Lorient, l'entrée et la réalisation du Bondynois a fait beaucoup de bien au club et au joueur, qui semble tenir sa revanche sur son président.