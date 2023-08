Espagne - Angleterre (F) : quelle chaîne et comment voir le match en streaming ? Article de Nathan Bricout • 4

Espagne - Angleterre (F) : quelle chaîne et comment voir le match en streaming ? Article de Nathan Bricout • 46m Jeux à la une Final Suède contre Australie L'Espagne affronte l'Angleterre en finale du Mondial féminin. L’heure, la chaîne, le streaming, retrouvez toutes les informations pratiques pour suivre la rencontre. L'Angleterre affronte l'Espagne L'Angleterre affronte l'Espagne © Icon Sport L'Espagne affronte l'Angleterre en finale du Mondial féminin. L’heure, la chaîne, le streaming, retrouvez toutes les informations pratiques pour suivre la rencontre. Vidéo associée: Angleterre - Bright : "Le plus grand moment de notre carrière" (Dailymotion) On ne pouvait pas rêver meilleure affiche pour cette finale. Emballante depuis le début de la compétition malgré un gros accroc contre le Japon en phase de poules, l'Espagne rêve de remporter le titre suprême pour sa première finale de Coupe du monde. Même constat pour les Anglaises, qui elles, rêvent du doublé Euro-Mondial. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 12h. Le match est à suivre sur France 2 ainsi que sur les plateformes de streaming concernées.