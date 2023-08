Plus aucune limite ! Les demandes extravagantes de Neymar en Arabie Saoudite Article de Zeleb.es • 4h Une affa

Plus aucune limite ! Les demandes extravagantes de Neymar en Arabie Saoudite Article de Zeleb.es • 4h Une affaire en or Vous avez trop de graisse abdominale ? (mangez ceci avant le petit déjeuner) Vous avez trop de graisse abdominale ? (mangez ceci avant le petit déjeuner) SponsoriséSanté Intestin 2 photo(s) sur 10 dans le diaporama Cette fois, le coût du transfert de Neymar à Al-Hilal est plus raisonnable, et s'élève à 90 millions d'euros, selon la presse sportive française. Rotation automatique désactivée Plein écran 2 photo(s) sur 10 dans le diaporama©Fournis par Sports Unlimited News Une affaire en or Cette fois, le coût du transfert de Neymar à Al-Hilal est plus raisonnable, et s'élève à 90 millions d'euros, selon la presse sportive française.