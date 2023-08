Incroyable, Mbappé tourne complètement dos au PSG Article de Henri Akodo • 14h Jeux à la une Final Suède cont

Incroyable, Mbappé tourne complètement dos au PSG Article de Henri Akodo • 14h Jeux à la une Final Suède contre Australie Mbappé Mbappé © Getty Images C'est un secret de polichinelle. L'avenir de Kylian Mbappé au PSG s'écrit en pointillé. Placé sous éteignoir par les dirigeants parisiens en représailles de sa décision de ne pas prolonger son bail qui s'achève en juin 2024, Kylian Mbappé a été finalement réintégré au groupe. Toute la semaine, le champion du monde s'est entraîné avec l'ensemble du groupe. Ce dernier a été aperçu tout souriant lors des séances dans le campus de Poissy au côté de son coéquipier en équipe de France, Ousmane Dembélé et son frère cadet Ethan Mbappé. Une ambiance qui traduit l'accalmie des tensions entre le natif de Bondy et la direction du club parisien. Alors que cette dernière n'a pas totalement abdiqué en ce qui concerne la possibilité de voir Mbappé prolonger son bail, les dernières informations en provenance d'Espagne mettent complètement fin au suspense. Mbappé au Real Madrid en juin 2024 Vidéo associée: Toulouse 1-1 PSG : Le débrief complet de l’After foot après le nouveau nul parisien (Dailymotion) Selon les informations en provenance d'Espagne, Mbappé ne devrait pas rejoindre le Real Madrid cet été mais plutôt l'été prochain. A en croire Pedro Gomez, journaliste du média Télé Madrid, l'attaquant français et Florentino Perez se sont déjà mis d'accord sur les détails de son futur contrat au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France devrait signer un contrat de 4 ans avec le Real Madrid et devrait toucher un pactole de 140 millions d'euros en termes de prime à la signature. Comparateur Locations - Votre Allié Vacances - holidu.fr Comparateur Locations - Votre Allié Vacances - holidu.fr Sponsorisé www.holidu.fr/Locations/France En ce qui concerne le salaire, le joueur de 24 ans va toucher un montant de 35 millions d'euros par an. Ce montant qui ne devrait pas poser problème au Real Madrid puisque le club pourrait bénéficier de gros contrats de publicité et d'exploitation qui multiplieraient ses bénéfices en cas d'arrivée de Kylian Mbappé. Mais en attendant de porter la tunique madrilène la saison prochaine, Mbappé devrait entamer sa saison ce samedi contre le FC Toulouse. Le PSG est en déplacement au Stadium pour affronter le Téfécé à l'occasion de la première journée de Ligue 1.