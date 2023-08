Inter Miami : Messi inscrit un nouveau bijou et remporte son premier trophée ! Article de Antoine Chirat • 21m Jeux à la une Final Suède contre Australie L'Argentin continue de faire le show de l'autre côté de l'Atlantique et vient de remporter son premier trophée en inscrivant un nouveau bijou. Lionel Messi avec l'Inter Miami Lionel Messi avec l'Inter Miami © Icon Sport L'Argentin continue de faire le show de l'autre côté de l'Atlantique et vient de remporter son premier trophée en inscrivant un nouveau bijou. Lionel Messi ne pouvait certainement pas rêver d'un meilleur début dans sa nouvelle écurie. Cet été, l'Argentin, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, a décidé de s'envoler pour les États-Unis en signant pour l'Inter Miami. Et cette nuit, quelques semaines seulement après avoir posé ses valises en MLS, il a déjà remporté son premier trophée en s'imposant face à Nashville au bout d'une interminable séance de tirs au but (10-9). Durant la rencontre, c'est lui qui avait inscrit le seul but de son équipe, et quel but, un enroulé en pleine lucarne. Après le sacre, c'est lui qui, en compagnie du capitaine DeAndre Yedlin, a soulevé le trophée entouré de ses coéquipiers, qui l'ont d'ailleurs porté en triomphe ensuite. À noter qu'il a terminé meilleur buteur du tournoi, en étant aussi élu meilleur joueur, la classe. Vidéo associée: Messi Révèle L'Émouvante Raison Derrière Ses Célébrations De But (unbranded - Sport French) Video Player is loading. unbranded - Sport French Messi Révèle L'Émouvante Raison Derrière Ses Célébrations De But Le but de Messi qui soulève ensuite le trophée