Mbappé, l’annonce fracassante ! Article de Guillaume Jacquot • 3h Jeux à la une Final Espagne contre Anglete

Mbappé, l'annonce fracassante ! Article de Guillaume Jacquot • 3h Kylian Mbappé © Fournis par Sports.fr Nouveau rebondissement en vue dans le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé. Après avoir refusé de rempiler son contrat d'une année supplémentaire et avoir été écarté du groupe professionnel, le gamin de Bondy a fraîchement retrouvé sa place au sein de l'équipe de Luis Enrique. Il a même disputé ses premières minutes cette saison samedi soir, à Toulouse (1-1), où il a fait trembler les filets. La raison de ce retour ? Un rapprochement et des discussions constructives entre l'attaquant tricolore et la direction parisienne. Ce réchauffement de la relation entre Kylian Mbappé et le PSG est forcément suivi de près par le Real Madrid, qui entend bien mettre la pression sur les champions de France avant la fermeture du mercato estival le 1er septembre prochain. D'après les informations du média allemand Sport Bild, la Maison blanche préparerait une offre de 120 millions d'euros, qui devrait être formulée dans les dernières heures du mercato. Et si il prolongeait finalement ? De son côté, The Times annonce ce dimanche qu'un accord verbal a été trouvé entre le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaifi pour que « les champions de France reçoivent une compensation financière lors du départ de l'attaquant ». Le média britannique ajoute que « le PSG a proposé au capitaine des Bleus une 'clause de vente garantie' » mais n'écarte pas l'hypothèse que l'ancien Monégasque accepte de « signer un nouvel accord à long terme. »