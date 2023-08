Real Madrid : Bellingham sur les traces de Cristiano Ronaldo Article de Antoine Chirat • 4h Jeux à la une Fina

Real Madrid : Bellingham sur les traces de Cristiano Ronaldo Article de Antoine Chirat • 4h Jude Bellingham, le nouveau milieu de terrain du Real Madrid, continue d'impressionner en marchant sur les traces d'un certain Cristiano Ronaldo. Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid © Icon Sport Jude Bellingham, le nouveau milieu de terrain du Real Madrid, continue d'impressionner en marchant sur les traces d'un certain Cristiano Ronaldo. Vidéo associée: Les débuts de Bellingham en Liga éblouissent la Twittosphère ! (Dailymotion) Jude Bellingham marche déjà sur l'eau ! Recruté pour plus de 100 millions d'euros cet été, l'international anglais casse la baraque pour ses premiers pas en Liga. Buteur face à Bilbao lors de la victoire en ouverture, il a récidivé hier en claquant un doublé sur la pelouse d'Almeria pour enchaîner un second succès sur le score de 3-1. Une performance qui lui permet de marcher sur les traces d'un certain Cristiano Ronaldo pour ses débuts avec la Maison Blanche. Bellingham dans l'histoire En effet, il est la première recrue à trouver le chemin des filets lors de ses deux premières apparitions avec les Merengue depuis le Portugais lors de ses débuts en Espagne en 2009. Depuis plusieurs semaines, l'Anglais de 19 ans est régulièrement comparé à Zinedine Zidane, alors qu'il porte le numéro 5, comme Zizou. Désormais, on regarde aussi les statistiques de Cristiano Ronaldo, rien que ça ! L'aventure commence comme dans un rêve.