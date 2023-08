Mbappé : Même le Real Madrid en a marre Article de Jocelyn Jobert • 2h Jeux à la une Final Espagne contre An

Mbappé : Même le Real Madrid en a marre Article de Jocelyn Jobert • 2h La fenêtre de transfert de cet été a donné lieu à de nombreuses sagas, mais la plus importante a concerné Kylian Mbappé. Kylian Mbappé (PSG) Kylian Mbappé (PSG) © Fournis par Football 365 Le joueur de 24 ans a été placé sur la liste des transferts par le Paris Saint-Germain à la suite de sa décision de ne pas signer de nouveau contrat. En conséquence, il a également été exclu de l'équipe première de Luis Enrique. Vidéo associée: 2e j. - Lucas Hernandez : “Une fierté de pouvoir jouer avec Mbappé” (Dailymotion) Cependant, il a depuis été réintégré dans l'équipe du PSG, et il a joué (et marqué) ce week-end pour les champions de France. Il semblerait également qu'il puisse signer un nouveau contrat, ce qui signifierait qu'il ne sera pas disponible libre l'été prochain. Malgré toutes les informations qui circulent sur la saga, le Real Madrid est resté impassible et indifférent, comme le rapporte Marca. Il ne s'est pas préoccupé de l'affaire et a décidé de ne pas signer Mbappé cet été. Le Real Madrid espère toujours faire signer le joueur gratuitement en 2024, mais il passera à autre chose si ce n'est pas le cas. Il n'y aura pas non plus d'autres recrutements cet été.