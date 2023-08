Aymeric Laporte va rejoindre Cristiano Ronaldo et Sadio Mané à Al Nassr ! Article de Nathan Bricout • 8m Jeux à la une Final Espagne contre Angleterre Aymeric Laporte va prochainement quitter Manchester City pour s'engager avec Al Nassr. Aymeric Laporte Aymeric Laporte © Icon Sport Aymeric Laporte va prochainement quitter Manchester City pour s'engager avec Al Nassr. Encore une grosse prise de l'Arabie saoudite. En manque de temps de jeu depuis maintenant plusieurs mois avec Manchester City, Aymeric Laporte va très prochainement quitter le triple champion d'Angleterre en titre. Santi Aouna révèle que l'international espagnol a donné son accord à Al Nassr, qui lui faisait la cour depuis maintenant plusieurs jours. Déjà d'accord avec les Citizens sur l'indemnité de transfert qui devrait se situer aux alentours de 25 millions d'euros, le vice-champion d'Arabie saoudite tient là son gros renfort dans le secteur défensif. Le principal intéressé, quant à lui, devrait s'engager pour trois ans et un salaire annuel d'environ 25 millions d'euros. Vidéo associée: Saudi Pro League - Ronaldo et Mané gâchent, Al Nassr s'incline à nouveau (Dailymotion) Laporte va quitter Manchester City pour Al Nassr !