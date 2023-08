1,2 million d'enfants éthiopiens souffrent de malnutrition aiguë Les Nations unies ont annoncé qu'elles appo

1,2 million d'enfants éthiopiens souffrent de malnutrition aiguë Les Nations unies ont annoncé qu'elles apportaient une aide aux personnes vulnérables en Ethiopie, où 1,2 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Dans un communiqué publié vendredi soir et attribué à Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, les Nations unies ont indiqué qu'elles travaillaient en collaboration avec des partenaires pour répondre aux épidémies et à une crise d'insécurité alimentaire en cours dans le pays, qui a plongé 1,2 million d'enfants dans une situation de malnutrition aiguë. Les humanitaires sont à pied d'oeuvre pour apporter des fournitures médicales, un soutien logistique et renforcent les efforts de communication en réponse à une épidémie de choléra qui touche les régions d'Oromia, de Sidama et de Somali. 00:00 | 21-08-2023 Share