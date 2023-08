Richesses exposées par Abdou BENABBOU Des inconséquences troublantes dans la marche de l'existence humaine finissent par dérouter la conscience. Quelque part au sud des Etats-Unis, on érige un aéroport futuriste ultramoderne pour des voyages touristiques spatiaux à 200.000 dollars le ticket individuel. En Arabie Saoudite, on gratifie des saltimbanques sportifs en salaires journaliers à coups de milliards. Ailleurs, on brûle les liasses de billets par tous les bouts. Si ce n'est pas une immense tornade gabégique au moment où le monde se rend compte qu'il est en train de creuser sa tombe, on se demande ce que ça pourrait être. On s'étonne alors que cette curieuse forme de léproserie engendre la haine et la violence et s'étende à travers le globe. Plus proche de nous, on a l'infantilisme de croire que l'exposition de la richesse est le meilleur signe d'une valorisation sociale alors qu'elle est d'abord agression. Cette particulière et agressive démonstration est source de bien sérieuses déconvenues tapies et programmées pour les sociétés. L'âme d'un chômeur est lacérée quand l'éhonté et le délibéré sont exposés à ses yeux. Lorsque la pudeur et la retenue sont consumées par le faste démonstratif et l'étalage outrancier de la richesse, ce n'est plus de la provocation mais un appel à la fracture sociale généralisée. On s'éloigne davantage de la gêne ancestrale qui voulait que par respect et par compassion on fasse tout pour éviter que les odeurs du repas du soir ne parviennent pas au voisin dans le grand besoin. Cette gêne n'était pas simple politesse, mais était un réel signe de pénitence à la limite d'un profond reproche que l'on se faisait à la vue de la misère des autres. Dans certains pays, de plus en plus nombreux on en est au recrutement de vigiles armés pour assurer la sécurité des quartiers résidentiels car dans les esprits est forgée la conviction que tous les tapages des biens ont la résonance du bien mal acquis.