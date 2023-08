Une rentrée à petits prix ? par Abdelkrim Zerzouri L'approche du retour des apprenants sur les bancs des cl

Une rentrée à petits prix ? par Abdelkrim Zerzouri L'approche du retour des apprenants sur les bancs des classes sonne l'alerte au sein de plusieurs ministères et provoque le stress chez les parents. Le branle-bas de combat est devenu une coutume lors de rendez-vous importants dans ce secteur qui regroupe plus de onze (11) millions d'élèves et quelque 700.000 fonctionnaires, notamment lors des examens de fin d'année et la rentrée scolaire. L'évènement étant à la rentrée scolaire, qui arrive à grands pas, recommande la mise en place d'une vaste logistique pour assurer le bon démarrage des cours. Dans ce contexte, si le secteur de l'Éducation est prêt pour accueillir les élèves, parce que la préparation de la prochaine rentrée scolaire est une question qui a été presque pliée par le ministère de tutelle sous tous ses angles avant même le départ en vacances, il ne reste pratiquement qu'à mettre les dernières retouches et gérer les imprévus, d'autres secteurs font eux aussi d'énormes efforts pour être au rendez-vous. C'est le cas de le dire pour le ministère du Commerce, qui se trouve intimement impliqué dans l'événement à travers l'approvisionnement des marchés en fournitures scolaires, en quantités suffisantes et à des prix abordables. Est-ce possible quand on sait que l'année dernière, les parents se sont plaints d'une hausse vertigineuse des prix des fournitures scolaires ? Le ministère du Commerce semble avoir pris les devants pour « inonder » le marché en fournitures scolaires et casser les prix. Dans ce sens, selon ce qui a été rapporté par le média arabophone « Echorouk », le secteur a accordé trois licences d'importations supplémentaires pour l'approvisionnement en cahiers, dont les prix ont connu d'importantes hausses l'année écoulée, atteignant des taux entre 150 et 250%. Les premiers conteneurs de cahiers, qui vont renforcer d'autres stocks importés et le surplus de l'année précédente, devraient arriver la semaine prochaine au port d'Annaba, soit à quelques jours de la rentrée scolaire. Est-ce à dire qu'on a constaté que les quantités à importer initialement programmées, ainsi que la production locale, ne peuvent satisfaire la demande ? C'est possible, bien sûr, à condition que les nouvelles autorisations d'importations supplémentaires des fournitures scolaires soient assez conséquentes en matière de quantité. Cela pourrait effectivement inonder le marché et créer une forte concurrence, avec à la solde une logique baisse de prix des cahiers, classés en haut des articles scolaires les plus demandés par les élèves et les étudiants. On a pensé également à l'organisation de la deuxième édition du Salon de la Rentrée Scolaire, qui se tiendra au Palais des expositions d'Alger, du 31 août au 11 septembre, où les fournitures scolaires seront écoulées à des prix compétitifs. Et il faut compter en sus sur l'organisation de foires des fournitures scolaires au niveau des localités, afin de varier l'offre et la rendre disponible à des prix raisonnables. Alors, on est parés pour une rentrée scolaire à petits prix ?