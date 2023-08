L’exode des stars du football vers l’Arabie saoudite Menace pour les Clubs européens? L'exode des stars du f

L’exode des stars du football vers l’Arabie saoudite Menace pour les Clubs européens? L'exode des stars du football vers l'Arabie saoudite soulève des questions complexes et multidimensionnelles, quant à son impact sur les clubs européens, la redistribution des ressources et l'avenir du football mondial. Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo en janvier dernier, une tendance intrigante s'est dessinée dans le monde du football: plusieurs joueurs de renom ont choisi de quitter les ligues européennes pour rejoindre l'Arabie saoudite et son championnat. Le point de départ de ce phénomène est la hausse spectaculaire des salaires proposés aux joueurs. La liste des joueurs les mieux payés en Arabie saoudite est impressionnante, avec des noms tels que Neymar, Karim Benzema, et Cristiano Ronaldo à la tête. Ces joueurs touchent des salaires annuels exorbitants, allant de 100 millions à 250 millions d'euros par an. Cette liste des joueurs les mieux payés en Arabie saoudite rivalise avec les salaires combinés des joueurs dans des clubs géants européens comme le PSG, le Real Madrid et Manchester City, ce qui a généré une onde de choc dans le monde du football. Cette stratégie d'achats massifs de joueurs n'est pas uniquement destinée à attirer l'attention médiatique. L'Arabie saoudite veut construire une ligue de football compétitive et attrayante, avec un mélange de joueurs nationaux et internationaux de premier plan. Cette approche pourrait potentiellement renforcer la visibilité du football en Arabie saoudite et attirer un public mondial plus large. Cependant, cette tendance ne se limite pas à une simple compétition sportive. Elle peut avoir des répercussions économiques significatives pour les clubs européens, en particulier ceux qui sont les plus puissants et qui dominent le marché des transferts. La montée des salaires en Arabie saoudite crée une nouvelle norme salariale qui va exercer une pression sur les clubs européens pour augmenter leurs propres offres salariales afin de conserver leurs meilleurs joueurs. Les sommes colossales dépensées pour attirer ces joueurs de renom soulèvent également des préoccupations quant à la redistribution des ressources dans le football mondial. Alors que les clubs européens ont traditionnellement été les principaux bénéficiaires des contrats juteux de droits de diffusion et de sponsoring, l'Arabie saoudite pourrait en devenir un concurrent sérieux, créant ainsi une concurrence féroce pour les ressources financières et médiatiques. La montée en puissance de l'Arabie saoudite en tant que destination attrayante pour les joueurs de renom annonce une véritable révolution dans le paysage footballistique mondial. Si d'autres pays ou ligues suivent cette tendance et investissent massivement dans le football, cela pourrait potentiellement changer la dynamique de pouvoir entre les différentes ligues et redistribuer l'équilibre du football mondial. Mohamed BENHAMLAMohamed BENHAMLA 00:00 | 21-08-2023 Share