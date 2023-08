Square du pont de la Plaine Ouest : Le lieu de tous les dangers La Rédaction by La Rédaction 16 août 2023in An

Square du pont de la Plaine Ouest : Le lieu de tous les dangers La Rédaction by La Rédaction 16 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 88 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le square, situé sous le pont de l’entrée de la Plaine Ouest, est devenu un endroit dangereux, alors qu’il a été conçu dans le but de servir de lieu de divertissement aux riverains et d’aire de jeux aux enfants. Ce lieu a enregistré nombre d’agressions aux habitants qui préfèrent restés chez eux, évitant ainsi de se faire lyncher par les groupuscules qui fréquentent cet endroit de tous les maux, surtout la nuit. Sous ce même pont, le soir venu, les jeunes automobilistes qui l’utilisent comme circuit de course automobile. Tandis que les jeunes motards procèdent aux vols de portables à l’arrachée. S’aventurer en cet endroit est déconseillé. Il y a un risque de laisser des plumes en se faisant massacrer. Les bandits choisissent ce lieu pour les rendez-vous nocturnes, les règlements des litiges et comptes entre voyous. Pourtant, souvent les policiers des arrondissements avoisinants effectuent des rondes le soir où plusieurs individus, recherchés, ont été arrêtés en ce lieu qui leur sert de refuge. Ce square mal entretenu et mal éclairé, n’a connu aucune opération de désherbage, où prolifèrent les chiens errants, les rats, les serpents et autres bestioles. En plus, plusieurs accidents, souvent mortels, ont été enregistrés. Sans parler du trafic de différentes drogues et autres barbituriques auxquels s’adonnent des jeunes et moins jeunes. A fortiori, les habitants s’exclament avoir ras-le bol d’assister impuissants à des scènes d’agressions. Pour dissuader les repris de justice de sévir au niveau de ce pont, souvent les éléments du BRB et ceux du BRI installent des barrages fixes faisant fuir ainsi ces agresseurs. Par : Amar Ait Bara