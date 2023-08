Pénurie du sucre : Les craintes injustifiées sur le terrain La Rédaction by La Rédaction 21 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 10 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Face aux spéculations persistantes au sujet d’une possible pénurie de sucre, Me Linda Rakab, cheffe de l’équipe d’inspection de la direction du Commerce, a présenté les résultats de ces inspections, confirmant l’abondance de sucre disponible dans les entrepôts des distributeurs locaux. L’attention s’est portée sur la marque “Cevital”. Selon les conclusions des sorties sur terrain, effectuées par les équipes de surveillance et de lutte contre la fraude relevant de la direction du Commerce, les craintes d’une pénurie de sucre ont été rapidement dissipées. La responsable a souligné que les entrepôts des distributeurs de la zone industrielle d’El Sarouel présentent des stocks de sucre en quantités amplement suffisantes pour répondre à la demande locale. La cheffe d’équipe a tenu à préciser que les distributeurs reçoivent quotidiennement une quantité de 70 tonnes de sucre, démontrant ainsi la robustesse de l’approvisionnement en cette denrée essentielle. De plus, cette sortie a été menée en collaboration avec les services de sécurité et la gendarmerie nationale, incluant également l’inspection des commerces du détail à travers le territoire de la wilaya pour s’assurer de la disponibilité de ces produits, ainsi que le contrôle de leurs prix. Sofiane Mohoub, à la tête de l’équipe d’enquête économique relevant de la même institution, a évoqué la disponibilité des sacs de sucre dans deux formats : un kilogramme et deux kilogrammes. Les prix s’élèvent respectivement à 95 dinars et 190 dinars pour ces formats. Le même cadre a rappelé que la marque “Cevital” est conçue exclusivement pour la consommation des ménages. Elle ne vise pas à répondre aux besoins des établissements commerciaux à l’image des cafés et des restaurants. Ces informations rejoignent la confirmation antérieure du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, qui avait tenu à rassurer le public ce dimanche en affirmant que les stocks de sucre sont largement suffisants, et que l’augmentation de la demande dans les wilayas littorales est en grande partie attribuable à la saison estivale. En outre, la propagation de rumeurs concernant une éventuelle pénurie de sucre a engendré une réaction en chaîne au sein de la population locale. Les craintes de manque imminent ont incité de nombreux consommateurs à adopter des comportements d’achat excessifs, anticipant une pénurie imminente. Cette ruée vers l’approvisionnement a créé une pression supplémentaire sur les stocks existants, risquant ainsi de contribuer involontairement à une situation de pénurie réelle. Les autorités ont donc tenu à mettre en lumière la disponibilité adéquate de sucre pour apaiser ces inquiétudes et éviter une escalade incontrôlée dans la demande. Par : R.C