Ils étaient destinés aux commerces : Plus de 100 kg d’abats surgelés saisis La Rédaction by La Rédaction 21 ao

Ils étaient destinés aux commerces : Plus de 100 kg d’abats surgelés saisis La Rédaction by La Rédaction 21 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 7 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La Brigade de recherche et d’intervention de services de police de la wilaya a procédé, dans la soirée d’avant-hier, à une importante saisie d’abats au niveau d’un appartement situé dans le centre-ville. D’origine étrangère, cette marchandise était revendue illégalement en tant que produit frais, sans registre de commerce et sans mentionner aux consommateurs son origine. Pas moins de 65 kg d’abats surgelés ont été saisis lors de cette perquisition au niveau d’un domicile familial utilisé comme dépôt de cette marchandise revendue directement au niveau des restaurants de grillades de la wilaya. Lors de cette intervention, les policiers ont pu récupérer 65,40 kg de foie bovin surgelé ainsi que 55,13 k de rognons rouges également surgelés. La totalité de la marchandise se trouvait dans des cartons entreposées dans trois réfrigérateurs. La totalité de la marchandise a été saisie et détruite pour éviter qu’elle ne refasse surface sur les étals des commerces. Un registre mentionnant toutes les transactions financières et les clients des deux responsables de ce business a, par ailleurs, été saisi et sera exploiter pour les suites de l’enquête par la police. Au terme de cette perquisition, deux personnes, âgées de 23 et 40 ans, ont été arrêtées et présentées par devant le procureur de la République du tribunal d’Annaba. Les deux indélicats devront s’acquitter d’une lourde amende et encourt une peine de prison pour avoir mis la santé publique en péril. Malgré les efforts de la direction du Commerce qui demeurent majeurs pour préserver le consommateur et sa santé, les fraudes restent nombreuses, tout particulièrement au niveau des restaurants et fastfoods qui écoulent au quotidien des tonnes de marchandises sans qu’il n’y ait de traçabilité réelle sur la provenance de leurs produits. Si les habitants de la wilaya ont leurs habitudes et entretiennent des relations de «confiance» avec ceux qui manient leurs nourritures, les estivants demeurent les principales victimes de ces fraudes et se heurtent très souvent à des commerces éphémères qui disparaîtront à la fin de l’été. Par : M.L